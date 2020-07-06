大溪中庄景色優美 地方要觀光發展不能獨漏下崁

桃園市大溪區中庄調整池景色優美，水利署、市府在此積極推動觀光和休憩活動，不過區內下崁卻維持韭菜及稻作等農業景觀，地方上認為應該整體發展，讓下崁升級為農業休閒產業專區，觀光產業才能一氣呵成，否則永遠缺少一塊美麗的拼圖和缺憾。

市議員陳治文表示，過去邀集農業局、大溪區公所等單位會勘、討論下崁發展農業休閒產業專區，市府和地方達成共識為希望市府先以農村再生的計畫輔導，包含凝聚地方共識、教育訓練、產業活化及環境改善等，未來逐年經由提升下崁地區整體的軟硬體，儲備當地休閒農業產業發展的能量後，再由市府輔導申請劃定休閒農業區，以促進地方農業產業的永續發展。

陳治文指出，中庄在大溪交界一旁就是大漢溪，市府在這個區塊規畫多項景觀工程，包括中庄二期運動公園、中庄調整池景觀、自行車道及大鶯豐德交流道，而中庄韭菜專業區是桃園農業的亮點，也是北部最大的韭菜種植區，每年韭菜花節吸引眾多遊客，確實值得也需要整體規畫，雖然今年農委會暫停受理休閒農業區的申請，不過市長鄭文燦在總質詢答覆她詢問的時候，表示市府會視整體規畫繼續推動中庄休閒農業區。