苗縣推科技執法 全天候抓違規

苗栗縣內推動科技執法，將建置中140縣道、台13甲線2個路段區間測速及苗栗市三角公園區域偵測違規停車系統，台13線頭屋鄉市區、頭份市北橫公路（正興路）與水源路口，將各新增1支固定式闖紅燈及測速照相桿，完成後將全天候錄影執法取締超速、違停，警方提醒民眾注意。

苗栗縣內目前施工多處科技執法系統，與民眾荷包息息相關，地方人士熱議，尤其是台1甲線造橋外環道，8公里330公尺至9公里470公尺、9公里800公尺至11公里區間測速，因道路寬直，是交通要道，日夜速限有落差，如果啟用區間測速，稍一不注意就容易受罰。

台13甲線造橋外環道及140縣道16公里220公尺至25公里140公尺路段，因防制石虎路殺，上午6點到晚上8點速限60公里，晚上8點到隔天上午6點速限降到50公里，區間測速系統須經查驗，警方指出140縣道預計9月、10月測試宣導，11月執法，公路總局苗栗工務處則計畫台13甲線9月執法。

警方說，今年5月1日暫停執法台61線北向122.6至115.6公里、南向122.2至130.2公里區間測速，等驗證通過會恢復執法，現期程未定，另規畫台3線103.2至108公里及爭取苗栗市聯大路0至2.6公里區間測速。

此外，苗栗市三角公園違規停車熱點試辦偵測系統，10月測試宣導，11月執法，台13線24公里150公尺處及頭份市正興路、水源路口，都因民眾反應易肇事，新增固定桿，9月、10月測試宣導，11月執法。