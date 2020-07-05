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新竹關新里全台「最均富」 他曝民眾黨柯文哲票拿最高

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里為全國最富有的里，資深媒體人詹錫奎今天也在臉書提到，台北市長柯文哲的民眾黨，也在這個里拿到最高政黨票。本報資料照片
「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里為全國最富有的里，資深媒體人詹錫奎今天也在臉書提到，台北市長柯文哲的民眾黨，也在這個里拿到最高政黨票。本報資料照片

根據2018年綜所稅資料，「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里為全國最富有的里，資深媒體人詹錫奎今天也在臉書提到，這個新聞漏掉一個重要解讀訊息，那就是台北市長柯文哲的民眾黨，在新竹關新里的得票數，高於民進黨及國民黨，為這個里得票數最多的政黨。

詹錫奎今天以「撥開資訊迷障」為題，表示今天的頭條新聞提及全國所得最多的地方就是新竹關新里，而幾個月前，台灣的國會大選，剛成立不久的民衆黨，也在這裏的政黨票得票率為全國第一，關新里的政黨得票排名，依序是民衆黨(23.01%)、國民黨(20.72)、民進黨(20.49)、時力黨(20.36)。

詹錫奎也說，民衆黨在關新里之所以獲得寵愛，他認為有三個主要原因，包括里民信任心存善念，盡力而為的柯文哲；第二、科技工作者的政治視野較不受傳統主流媒體(報紙、電視等)制約。第三，他們希望台灣能擺脱藍綠各有的「黨國食物鏈」，擺脫狗咬尾巴式的政治糾纏。

新竹 民進黨 柯文哲

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