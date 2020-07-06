鄉親鄉情／竹市長和宮 重溫北管風華

新竹市長和宮是歷史悠久香火鼎盛的古廟，長久以來也是北管傳統戲曲軒社新樂軒的活動據點，保存工藝精湛的北管戲曲文物，7月11日將開幕的金長和媽祖水仙文物館特別規畫新樂軒風華展區，還建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境，體會舊時北管的演出實境。

清朝道光年間，新竹地區即有北管戲曲活動的記錄，北管曾經是地方流行的風尚娛樂，極盛時期新竹有五軒一社，長和宮主委楊金土致力推動成立文物館保存媽祖信仰的宗教文物，結合學者專家及各方善信捐助，努力3年完成金長和媽祖水仙文物館，因長和宮是新樂軒主要活動據點，館內闢新樂軒風華展廳，由熱愛北管戲曲的中央大學中文系副教授孫致文策展，專區介紹北管戲曲文化與文物。

新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館內，展示北管傳統戲曲軒社新樂軒的四點睛等文物。 記者黃瑞典／攝影

北管軒社的彩牌、拖燈、鑼桿、花籃鼓架被稱作四點睛，攸關軒社門面，新樂軒的四點睛刻工精細，造型典雅，雕刻主題包括楊貴妃故事、封神演義、三國演義等，新樂軒擅長演出的黃鶴樓、華容道等戲也在其中，這批工藝精湛的傢私曾閒置荒廢，纏訟後2016年回歸新樂軒所有，並獲文化局審議通過登錄為一般古物。

為了讓陣頭更加耀眼，各軒社會備置各式繡旗，包括頭旗、彩牌、三角旗、獅旗、風帆旗等，新樂軒的繡旗大多是由新竹知名的祥彩繡莊福州師傅陳顯銳所繡，1960年6月18日美國總統艾森豪訪華，新樂軒受邀到松山機場迎送，當時新竹縣政府特別贈送一面風帆旗紀念，意義非凡。