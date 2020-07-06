聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／竹市長和宮 重溫北管風華

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹報導
新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境。 記者黃瑞典／攝影
新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境。 記者黃瑞典／攝影

新竹市長和宮是歷史悠久香火鼎盛的古廟，長久以來也是北管傳統戲曲軒社新樂軒的活動據點，保存工藝精湛的北管戲曲文物，7月11日將開幕的金長和媽祖水仙文物館特別規畫新樂軒風華展區，還建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境，體會舊時北管的演出實境。

清朝道光年間，新竹地區即有北管戲曲活動的記錄，北管曾經是地方流行的風尚娛樂，極盛時期新竹有五軒一社，長和宮主委楊金土致力推動成立文物館保存媽祖信仰的宗教文物，結合學者專家及各方善信捐助，努力3年完成金長和媽祖水仙文物館，因長和宮是新樂軒主要活動據點，館內闢新樂軒風華展廳，由熱愛北管戲曲的中央大學中文系副教授孫致文策展，專區介紹北管戲曲文化與文物。

新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館內，展示北管傳統戲曲軒社新樂軒的四點睛等文物。 記者黃瑞典／攝影
新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館內，展示北管傳統戲曲軒社新樂軒的四點睛等文物。 記者黃瑞典／攝影

北管軒社的彩牌、拖燈、鑼桿、花籃鼓架被稱作四點睛，攸關軒社門面，新樂軒的四點睛刻工精細，造型典雅，雕刻主題包括楊貴妃故事、封神演義、三國演義等，新樂軒擅長演出的黃鶴樓、華容道等戲也在其中，這批工藝精湛的傢私曾閒置荒廢，纏訟後2016年回歸新樂軒所有，並獲文化局審議通過登錄為一般古物。

為了讓陣頭更加耀眼，各軒社會備置各式繡旗，包括頭旗、彩牌、三角旗、獅旗、風帆旗等，新樂軒的繡旗大多是由新竹知名的祥彩繡莊福州師傅陳顯銳所繡，1960年6月18日美國總統艾森豪訪華，新樂軒受邀到松山機場迎送，當時新竹縣政府特別贈送一面風帆旗紀念，意義非凡。

新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館內，展示北管傳統戲曲軒社新樂軒的劇服等文物。 記者黃瑞典／攝影
新竹市長和宮金長和媽祖水仙文物館內，展示北管傳統戲曲軒社新樂軒的劇服等文物。 記者黃瑞典／攝影

文物 新竹 媽祖

延伸閱讀

影／雙媽相會 白沙屯媽祖進鎮瀾宮訪大甲媽

獨／已申請文化部經費 台南市要有自己的歷史博物館了

流行時尚／媽祖遶境復辦 特色商品熱賣

疫情解封竹市無障礙微旅行開跑 身障者來玩桃竹苗

相關新聞

揭桃空軍基地面紗 退役飛官捐照辦展

歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基...

鄉親鄉情／竹市長和宮 重溫北管風華

新竹市長和宮是歷史悠久香火鼎盛的古廟，長久以來也是北管傳統戲曲軒社新樂軒的活動據點，保存工藝精湛的北管戲曲文物，7月11...

苗縣推科技執法 全天候抓違規

苗栗縣內推動科技執法，將建置中140縣道、台13甲線2個路段區間測速及苗栗市三角公園區域偵測違規停車系統，台13線頭屋鄉...

竹縣添太陽能燈 照亮原鄉路

新竹縣五峰鄉山區道路照明少，夜間行車僅能靠車燈，易生事故，縣府將在縣道122線南清公路增設約40盞太陽能路燈，預計9月底...

大灣坪停車場用地20年未開發 地方訴求解編

桃園石門水庫大灣坪一處都市計畫停車場預定地，畫設20多年卻未徵收開闢，引起居民不滿，加上旅遊亮點計畫，未來將會禁止汽油引...

新竹關新里全台「最均富」 他曝民眾黨柯文哲票拿最高

根據2018年綜所稅資料，「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里為全國最富有的里，資深媒體人詹錫奎今天也在臉書提到，這個新聞...

在地心產業／中台興殺蟲劑 領導品牌逾一甲子

想到蚊子、登革熱，許多人就會聯想到鱷魚蚊香，不少民眾可能用了一輩子的鱷魚蚊香，卻不知道鱷魚蚊香的生產工廠就藏身在新竹市香...

桃園蓮花季開幕吸客遊 6國際景點拍照打卡玩一夏

2020桃園蓮花季今天下午開幕，由市長鄭文燦主持宣布，今年桃園蓮花季今天至8月30日在觀音蓮花園休閒農業區登場，會場7公...

影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

為搶食國旅、三倍券商機，台灣八景島Xpark水族館將在8月7日開幕，也定出票價成人550元、學生400元，最近吸引網路及...

桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格

桃園市政府交通局為便利外送機車臨時停放，自4月起陸續增設付費機車格，交通局表示，實施後好評不斷，因此7月1日起，龜山區、...

掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基...

影／觀音蓮花季開幕吸客西瓜先暖場 72斤西瓜王稱霸

桃園市觀音蓮花園蓮花含苞待放、開花，2020桃園蓮花季「花遊世界‧國際蓮花園」今天下午開幕，今天上午蓮花季主場先舉辦西瓜...

熱門新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

影／雙媽相會 白沙屯媽祖進鎮瀾宮訪大甲媽

超速、違停全都錄 苗栗利用科技大執法

影／白沙屯媽祖突進入餐廳駐駕 用餐民眾：太幸運了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。