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桃園蓮花季開幕吸客遊 6國際景點拍照打卡玩一夏

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2020桃園蓮花季由桃園市長鄭文燦（圖中）宣布開幕，強調今年打造6種不同國際風格的拍照景點，歡迎各地民眾親子來桃園「玩一夏」。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季由桃園市長鄭文燦（圖中）宣布開幕，強調今年打造6種不同國際風格的拍照景點，歡迎各地民眾親子來桃園「玩一夏」。記者曾增勳／攝影

2020桃園蓮花季今天下午開幕，由市長鄭文燦主持宣布，今年桃園蓮花季今天至8月30日在觀音蓮花園休閒農業區登場，會場7公頃遍植各種蓮花，打造6種不同國際風格拍照景點，推出各式農事體驗、特色蓮花餐點，週週知名劇團表演，歡迎各地民眾親子來桃園「玩一夏」。

今年桃園蓮花季與往年不同，以「國際蓮花園」為主題，市府農業局與觀音6農場合作，「莫內的花園」法式風情花園、「林家古厝」日式風格鳥居參道、「康莊蓮園」的亞馬遜雨林大王蓮田、「荷竹農場」泰國紅蓮花水上市場、「蓮荷園」越南河內西湖蓮花池、「青林農場」印尼峇里島。另有神似澳洲墨爾本莫內湖的「蓮花故事館」場景，鄭文燦說，透過不同風格國際拍照景點、讓遊客一解無法出國之愁。

鄭文燦說，疫情自6月起逐漸解封，桃園蓮花季是疫情解封後第一個桃園境內大型活動，7公頃蓮園種植紅、白蓮花及香水蓮、百葉蓮、大王蓮、大賀蓮、睡蓮，提供民眾賞蓮，市府並推出花遊世界國際蓮花園、好客音浪演唱會系列主題活動，由知名劇團表演，與果然匯餐廳合作，利用蓮花食材聯手推出9道中西日式料理蓮花餐點，讓遊客品嘗不同蓮餐風味美食。

蓮花季主場位於觀音區金華、新華路口，市府今年結合蓮花園休閒農業區週邊18家以上蓮園，推出荷葉茶採摘、教學DIY和剝蓮子體驗DIY、小小農夫採果趣、新鮮荷葉飯製作多項農事體驗、DIY，讓民眾親子來觀音賞蓮、品嚐蓮餐「玩樂一夏」。

2020桃園蓮花季由桃園市長鄭文燦（右）宣布開幕，強調今年打造6種不同國際風格的拍照景點，歡迎各地民眾親子來桃園「玩一夏」。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季由桃園市長鄭文燦（右）宣布開幕，強調今年打造6種不同國際風格的拍照景點，歡迎各地民眾親子來桃園「玩一夏」。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 DIY 疫情

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