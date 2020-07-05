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影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣八景島Xpark水族館規畫曝光的近距接觸欣賞企鵝（見圖）各種嬉戲可愛姿態。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫曝光的近距接觸欣賞企鵝（見圖）各種嬉戲可愛姿態。圖／翻攝Xpark官網

為搶食國旅、三倍券商機，台灣八景島Xpark水族館將在8月7日開幕，也定出票價成人550元、學生400元，最近吸引網路及桃園市青埔網友討論，更有許多旅行社及飯店業推動水族館套裝行程，台灣八景島公司人士今天下午表示，Xpark即將8月7日開幕，票價也定了，Xpark主題展區，包括「企鵝奇遇」等超過10個以上，屆時將依防疫新生活規定，分批限制進館參觀人數。

台灣八景島Xpark水族館，位於桃園市中壢區春德路105號，地上3 層、地下2層、佔地4500坪，包括福爾摩沙、珊瑚潛行、雨林探險、癒見水母 區之外，新曝光的「企鵝奇遇」近距接觸欣賞企鵝各種嬉戲可愛姿態、「漫步叢林」讓人置身大自然叢林氣氛裡，Xpark表示，該水族館將巔覆傳統水族館，驅動現代科技，讓五感直接投入各種生態環境，仿佛身歷其境體驗真實場景。

台灣八景島人士表示，Xpark水族館公開票價為成人550元、學生400元、4歲到國小學童、身心障礙者及陪同者250元、4歲以下幼童免費進場，因應疫情防疫，自8月7日到9月30日開幕期間，依防疫新生活規定，限制每天入場人數，一天分5批次開放入館參觀，開放時間為2小時。

台灣八景島Xpark水族館規畫曝光的企鵝奇遇展區（示意圖），近距接觸欣賞企鵝各種嬉戲可愛姿態。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫曝光的企鵝奇遇展區（示意圖），近距接觸欣賞企鵝各種嬉戲可愛姿態。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫打破餐廳框架，近距接觸與動物互動（示意圖）。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫打破餐廳框架，近距接觸與動物互動（示意圖）。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫珊瑚潛行展區（示意圖），180環景設計呈現珊瑚樣貌景觀。圖／翻攝Xpark官網
台灣八景島Xpark水族館規畫珊瑚潛行展區（示意圖），180環景設計呈現珊瑚樣貌景觀。圖／翻攝Xpark官網

票價 珊瑚

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