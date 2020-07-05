影／桃園Xpark水族館開幕票價定了 增企鵝館10展區以上

為搶食國旅、三倍券商機，台灣八景島Xpark水族館將在8月7日開幕，也定出票價成人550元、學生400元，最近吸引網路及桃園市青埔網友討論，更有許多旅行社及飯店業推動水族館套裝行程，台灣八景島公司人士今天下午表示，Xpark即將8月7日開幕，票價也定了，Xpark主題展區，包括「企鵝奇遇」等超過10個以上，屆時將依防疫新生活規定，分批限制進館參觀人數。

台灣八景島Xpark水族館，位於桃園市中壢區春德路105號，地上3 層、地下2層、佔地4500坪，包括福爾摩沙、珊瑚潛行、雨林探險、癒見水母 區之外，新曝光的「企鵝奇遇」近距接觸欣賞企鵝各種嬉戲可愛姿態、「漫步叢林」讓人置身大自然叢林氣氛裡，Xpark表示，該水族館將巔覆傳統水族館，驅動現代科技，讓五感直接投入各種生態環境，仿佛身歷其境體驗真實場景。