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聯新國際醫院25周年慶捐血傳愛 鄭文燦肯定解血荒傳愛

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市聯新國際醫院25周年慶舉辦捐血活動，桃園市長鄭文燦和中壢區議員、部分社團負責人都到到場祝賀。圖／聯新國際醫院提供
桃園市聯新國際醫院25周年慶舉辦捐血活動，桃園市長鄭文燦和中壢區議員、部分社團負責人都到到場祝賀。圖／聯新國際醫院提供

桃園市長鄭文燦今天前往中壢銀河廣場，出席「聯新 25 捐血傳愛 關懷婦幼讓愛飛揚 」活動，除了祝福聯新國際醫院25周年事業蒸蒸日上，持續提供市民朋友優質醫療服務，並表示新冠肺炎疫情期間全台血庫安全庫存偏低，市府邀集包括國際獅子會、扶輪社、同濟會等社團積極辦捐血活動，今天號召1000人捐出25萬CC熱血，緩解血荒並促進社會正向力量。

鄭文燦說，桃園人口成長迅速，醫療服務深受市民肯定，新冠肺炎疫情期間，市府與市內11家急救責任醫院組成肺炎聯防醫療網，強化醫療物資調度與院際間轉診合作機制，攜手對抗肺炎疫情，其中聯新國際醫院負責桃園國際機場的醫療服務，肩負重擔。

鄭指出，聯新國際醫院有優質的醫療照護團隊、社區醫療照護網絡及完善的全人健康照護服務，並積極配合市府推動分級轉診、預防醫學、失智照顧、婦幼健康守護等工作，是南桃園地區市民身心健康的守護者，未來也將秉持與市民零距離的服務精神、深耕社區，繼續提供市民優質醫療服務。

聯新國際醫院表示，夏季是用水的高峰也是用血的高峰，血庫需要民眾踴躍挽袖捐血，聯新國際醫院（前身為壢新醫院）成立滿25周年，今天在銀河廣場舉辦捐血活動，同時邀請公益團體共襄盛舉，宣導防治性別暴力、家庭暴力，及婦女權益、原住民權益等主題，讓民眾捐血救人兼做公益。今天還有聯新國際醫院病友會宣導糖尿病衛教資訊，以及舞蹈、音樂表演、義賣擺攤、現場小遊戲等活動。

市議員王浩宇、謝美英、社會局長鄭貴華、新聞處長詹賀舜、衛生局副局長蘇柏文、中壢區長鄭詩鈿、聯新國際醫院院長黃忠智、國際獅子會300G2區捐血主席謝森、第十專區主席林麗敏都出席活動。

聯新國際醫院醫護人員也熱情響應。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院醫護人員也熱情響應。圖／聯新國際醫院提供
捐血活動目標1000人25萬C.C.。圖／聯新國際醫院提供
捐血活動目標1000人25萬C.C.。圖／聯新國際醫院提供

捐血 新冠肺炎 疫情

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