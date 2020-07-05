肯亞馬拉松好手賣襪維生 盼再靠雙腳獲獎金助人

肯亞馬拉松好手托瑪士來台因新冠肺炎中斷比賽獎金收入，改以賣襪謀生，有人得知後欲捐款助度難關遭婉謝。他說，會再靠雙腳賺獎金、甚至盡一己之力幫助需要的人。

36歲的托瑪士（Thomas Muli）2018年來到台灣在國立聯合大學華語中心學習中文，2年多來，都是藉由參加路跑比賽賺取獎金，做為學費及生活費，甚至還可以把多餘的獎金寄回肯亞資助家人。

但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，今年初開始台灣幾乎所有路跑賽事紛紛取消或暫緩，托瑪士不但沒錢繳學費，連生活都陷入困境。有人得知此事，發動募款，希望幫他度過難關。

為了謀生，托瑪士上月起在苗栗縣竹南運動公園擺攤販賣跑步、訓練、比賽都很適合穿的台灣製運動襪，賺取房租及生活費，也希望藉此與喜歡跑步民眾交流。

托瑪士接受媒體訪問表示，近期許多人主動聯繫他表示想捐款資助，他內心相當感激，但目前靠賣襪還可過生活，因此婉謝捐款。

托瑪士說，台灣是非常友善的國家，這段期間深深感受到台灣民眾的熱情與好客，由於疫情解封，各賽事將陸續舉辦，會再靠雙腳賺取獎金，也希望有餘力能幫助更需要的人。