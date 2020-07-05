桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格

桃園市政府交通局為便利外送機車臨時停放，自4月起陸續增設付費機車格，交通局表示，實施後好評不斷，因此7月1日起，龜山區、中壢區和桃園區再增設228格付費機車格。

交通局自4月起在桃園區3處外送熱點，各設6格前30分鐘免費的付費機車格，6月又在桃園區增加4個汽車收費路段、6處付費機車格，由於施行成效不錯，交通局於7月1日起，於龜山區長庚醫院增設23格機車收費格，中壢公所周邊增設收費機車格111格，桃園區新增14處，94格收費機車格，總計增設228格付費機車格。

交通局指出，龜山區鄰近長庚醫院復興一路、復興北路，增設23格機車收費格，能方便就醫的民眾就近停放，且目前平均停車率皆已降至80%，有效增加停車周轉，讓就醫民眾容易找到車位。中壢公所周邊增設收費機車格111格，透過機車收費機制，民眾至中壢區公所洽公後即迅速駛離，停車格即可空出讓其他洽公民眾有機車位停放，目前平均停車率約僅30%，達到避免久停的效益。