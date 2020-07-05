聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格
桃園市政府交通局為便利外送機車臨時停放，自4月起陸續增設付費機車格，交通局表示，實施後好評不斷，因此7月1日起，龜山區、中壢區和桃園區再增設228格付費機車格。
交通局自4月起在桃園區3處外送熱點，各設6格前30分鐘免費的付費機車格，6月又在桃園區增加4個汽車收費路段、6處付費機車格，由於施行成效不錯，交通局於7月1日起，於龜山區長庚醫院增設23格機車收費格，中壢公所周邊增設收費機車格111格，桃園區新增14處，94格收費機車格，總計增設228格付費機車格。
交通局指出，龜山區鄰近長庚醫院復興一路、復興北路，增設23格機車收費格，能方便就醫的民眾就近停放，且目前平均停車率皆已降至80%，有效增加停車周轉，讓就醫民眾容易找到車位。中壢公所周邊增設收費機車格111格，透過機車收費機制，民眾至中壢區公所洽公後即迅速駛離，停車格即可空出讓其他洽公民眾有機車位停放，目前平均停車率約僅30%，達到避免久停的效益。
此外，桃園區在藝文園區等商圈也新增14處收費機車格94格，停車率約50%，提升車格周轉，讓真正需要停車的民眾付費即有車格停放。交通局劉慶豐局長表示，收費機車格為前30分鐘免費，而後每30分鐘收費5元，透過小額的停車收費可增加周轉率，讓民眾較易找到車位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言