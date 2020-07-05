掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」，將前空軍桃園基地相關文史資料轉化為展覽，掀開神秘軍事基地的面紗，7月4日至7月19日於文化局大廳與第一展覽室展覽，8月14日至9月30日將移至八德餘慶堂展出。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格後，航空城計畫進入新階段，其中前空軍桃園基地位於航空城計畫內，市府與民航局協調保留停機棚及周邊設施，總面積約12公頃，並納入文化部的歷史現場再造計畫，市府進行調查研究、文物影像蒐藏、口述訪談等，3年蒐集逾2千件基地相關史料、徵集與建檔逾2千件文物，捐贈物件有約300件，另邀請歌手白安創作主題曲 —「回家的路」。

鄭文燦說，前空軍桃園基地在105年登錄為市定古蹟，今年1月辦理第35中隊，全名為「空軍氣象偵查研究組」，又稱黑貓中隊的飛機棚廠緊急修復工程，讓大家瞭解當年基地及黑貓中隊的歷史，向空軍英雄們致敬。談及印象最深刻的展覽品，他說，偵察機能飛到高空7萬多英尺拍攝，把照片帶回機密的沖洗室觀察，最小能看到地面上的車牌，相當厲害。

國防部前部長馮世寬也分享過去的飛行經驗，他表示，曾有一次飛行，由教官帶領從觀音山進入，由於地形不熟又屬山區飛得特別低，他駕駛的飛機不小心從教官飛機的上頭經過，教官嚇得飛到新竹降落，桃園基地得知教官安全降落，卻仍沒有他的消息，直到他降落的那一刻，機工長朝他直奔並抱著他大哭「你回來了」，那時感觸特別深刻。