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掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
不少退役將士軍官將空軍老照片等個人物品捐出，並寫下自身獨一無二的空軍故事，讓民眾更了解空軍的歷史背景。記者陳夢茹／攝影
不少退役將士軍官將空軍老照片等個人物品捐出，並寫下自身獨一無二的空軍故事，讓民眾更了解空軍的歷史背景。記者陳夢茹／攝影

歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」，將前空軍桃園基地相關文史資料轉化為展覽，掀開神秘軍事基地的面紗，7月4日至7月19日於文化局大廳與第一展覽室展覽，8月14日至9月30日將移至八德餘慶堂展出。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格後，航空城計畫進入新階段，其中前空軍桃園基地位於航空城計畫內，市府與民航局協調保留停機棚及周邊設施，總面積約12公頃，並納入文化部的歷史現場再造計畫，市府進行調查研究、文物影像蒐藏、口述訪談等，3年蒐集逾2千件基地相關史料、徵集與建檔逾2千件文物，捐贈物件有約300件，另邀請歌手白安創作主題曲 —「回家的路」。

鄭文燦說，前空軍桃園基地在105年登錄為市定古蹟，今年1月辦理第35中隊，全名為「空軍氣象偵查研究組」，又稱黑貓中隊的飛機棚廠緊急修復工程，讓大家瞭解當年基地及黑貓中隊的歷史，向空軍英雄們致敬。談及印象最深刻的展覽品，他說，偵察機能飛到高空7萬多英尺拍攝，把照片帶回機密的沖洗室觀察，最小能看到地面上的車牌，相當厲害。

國防部前部長馮世寬也分享過去的飛行經驗，他表示，曾有一次飛行，由教官帶領從觀音山進入，由於地形不熟又屬山區飛得特別低，他駕駛的飛機不小心從教官飛機的上頭經過，教官嚇得飛到新竹降落，桃園基地得知教官安全降落，卻仍沒有他的消息，直到他降落的那一刻，機工長朝他直奔並抱著他大哭「你回來了」，那時感觸特別深刻。

今天舉行展覽開幕典禮，有20多位退役將士軍官捐贈個人物品，捐贈的文物包括跑道煤油燈、空軍制服、勳章、老照片等，展覽中更設置了AR數位互動媒體、照相技術隊暗房、飛行員電影教室等情境式體驗。不少退役將士軍官今天也帶著親屬來看展，還有人開心的與自己的物品、制服合照。

「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」今天舉行展覽開幕典禮，有20多位退役將士軍官捐贈個人物品，捐贈的文物包括跑道煤油燈、空軍制服、勳章、老照片等。記者陳夢茹／攝影
「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」今天舉行展覽開幕典禮，有20多位退役將士軍官捐贈個人物品，捐贈的文物包括跑道煤油燈、空軍制服、勳章、老照片等。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（右）與國防部前部長馮世寬（左）一同觀展。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（右）與國防部前部長馮世寬（左）一同觀展。記者陳夢茹／攝影
歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」，7月4日至7月19日於文化局大廳與第一展覽室展出。記者陳夢茹／攝影
歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」，7月4日至7月19日於文化局大廳與第一展覽室展出。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦今天到「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」展覽現場，頒贈感謝狀給捐贈文物的退役將士軍官，並與他們一同觀展。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦今天到「鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇」展覽現場，頒贈感謝狀給捐贈文物的退役將士軍官，並與他們一同觀展。記者陳夢茹／攝影

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