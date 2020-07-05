影／觀音蓮花季開幕吸客西瓜先暖場 72斤西瓜王稱霸

桃園市觀音蓮花園蓮花含苞待放、開花，2020桃園蓮花季「花遊世界‧國際蓮花園」今天下午開幕，今天上午蓮花季主場先舉辦西瓜王爭霸戰暖身，大小西瓜農民102組參賽，由瓜農歐道協種出72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王，市府副秘書長邱俊銘表示，今年蓮花季今天起到8月30日，長達近2個月，週週有活動，歡迎民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。

桃園蓮花季今年邁入22年，蓮花向有「南白河、北觀音」之譽，觀音花園休閒農業區成立以來，市府農業局為吸引各地親子遊客賞蓮，今年蓮花季規畫6處農場營造國際蓮花園主題活動，包括青林農場印尼峇里島風、荷竹農場泰國紅蓮花海美景、法式風情花園、日式風格鳥居參道、巴西亞馬遜雨林大王蓮田、越南河內西湖蓮花池與神似澳洲墨爾本莫內湖等景觀。

桃園蓮花季開幕第一天，金華、新華路口蓮花季主場蓮田，蓮花盛開，吸引許多遊客親子率先遊玩，來自台北的陳小姐帶著女兒看蓮花，她說，趁著休假到蓮園賞蓮，紅、白色蓮花盛開很漂亮。就讀國小的女兒說她想吃蓮餐和蓮花冰。

今年年蓮花季西瓜王爭霸戰為今年蓮花季暖身，來自大園、觀音、新屋、楊梅各區102組瓜農提供大、小西瓜參賽，其中最受矚目的超級西瓜王比賽，總共11組瓜農競爭，最後由瓜農歐道協的西瓜，以72台斤勇奪超級西瓜王，獲邱俊銘頒獎表揚。