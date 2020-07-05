快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／觀音蓮花季開幕吸客西瓜先暖場 72斤西瓜王稱霸

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2020桃園蓮花季開幕舉辦西瓜王爭霸戰暖身，瓜農歐道協（見圖）栽種72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王頭銜表揚。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕舉辦西瓜王爭霸戰暖身，瓜農歐道協（見圖）栽種72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王頭銜表揚。記者曾增勳／攝影

桃園市觀音蓮花園蓮花含苞待放、開花，2020桃園蓮花季「花遊世界‧國際蓮花園」今天下午開幕，今天上午蓮花季主場先舉辦西瓜王爭霸戰暖身，大小西瓜農民102組參賽，由瓜農歐道協種出72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王，市府副秘書長邱俊銘表示，今年蓮花季今天起到8月30日，長達近2個月，週週有活動，歡迎民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。

桃園蓮花季今年邁入22年，蓮花向有「南白河、北觀音」之譽，觀音花園休閒農業區成立以來，市府農業局為吸引各地親子遊客賞蓮，今年蓮花季規畫6處農場營造國際蓮花園主題活動，包括青林農場印尼峇里島風、荷竹農場泰國紅蓮花海美景、法式風情花園、日式風格鳥居參道、巴西亞馬遜雨林大王蓮田、越南河內西湖蓮花池與神似澳洲墨爾本莫內湖等景觀。

桃園蓮花季開幕第一天，金華、新華路口蓮花季主場蓮田，蓮花盛開，吸引許多遊客親子率先遊玩，來自台北的陳小姐帶著女兒看蓮花，她說，趁著休假到蓮園賞蓮，紅、白色蓮花盛開很漂亮。就讀國小的女兒說她想吃蓮餐和蓮花冰。

今年年蓮花季西瓜王爭霸戰為今年蓮花季暖身，來自大園、觀音、新屋、楊梅各區102組瓜農提供大、小西瓜參賽，其中最受矚目的超級西瓜王比賽，總共11組瓜農競爭，最後由瓜農歐道協的西瓜，以72台斤勇奪超級西瓜王，獲邱俊銘頒獎表揚。

歐道協表示，他第一次參西瓜王比賽，未料就拿下超級西瓜王頭銜，他與梁朝詠合夥栽種西瓜2甲地，其中栽種5株超級西瓜，與大小西瓜一樣，依時間施以化學肥料和雞糞、翻土、淹水，超級西瓜每株疏果只留1顆西瓜，他花了3個多月照顧，拿下超級西瓜王很高興。

2020桃園蓮花季開幕，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引民眾拍照、打卡，桃園市府歡迎各地民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引民眾拍照、打卡，桃園市府歡迎各地民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕舉辦西瓜王爭霸戰暖身，瓜農歐道協（左四）栽種72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王頭銜，由市政府副秘書長邱俊銘（左三）頒獎表揚。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕舉辦西瓜王爭霸戰暖身，瓜農歐道協（左四）栽種72台斤大西瓜，勇奪今年超級西瓜王頭銜，由市政府副秘書長邱俊銘（左三）頒獎表揚。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引民眾拍照、打卡，桃園市府歡迎各地民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引民眾拍照、打卡，桃園市府歡迎各地民眾親子共遊、品嚐蓮餐美食。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕6大農場主題景點展開，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引許多民眾親子拍照、打卡及賞蓮。記者曾增勳／攝影
2020桃園蓮花季開幕6大農場主題景點展開，今天起到8月30日止，蓮花盛開美麗，吸引許多民眾親子拍照、打卡及賞蓮。記者曾增勳／攝影

延伸閱讀

夏天吃西瓜消暑！ 內行人都知道新鮮多汁要這樣挑

她將西瓜對半切竟出現稀有「如意紋」 網驚呼：是個好兆頭

煮熟才有茄紅素？為什麼番茄需要煮 西瓜則不用煮？

這是一個西瓜黨嗎？

相關新聞

桃園收費機車格擴大 龜山、中壢、桃園再增228格

桃園市政府交通局為便利外送機車臨時停放，自4月起陸續增設付費機車格，交通局表示，實施後好評不斷，因此7月1日起，龜山區、...

掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

歷時3年調查研究、古蹟保存、文物影像彙整，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，桃園市政府文化局舉辦「鐵翼榮光—前空軍桃園基...

影／觀音蓮花季開幕吸客西瓜先暖場 72斤西瓜王稱霸

桃園市觀音蓮花園蓮花含苞待放、開花，2020桃園蓮花季「花遊世界‧國際蓮花園」今天下午開幕，今天上午蓮花季主場先舉辦西瓜...

超速、違停全都錄 苗栗利用科技大執法

苗栗縣內推動科技執法，建置中140縣道、台13甲線2個路段區間測速，及苗栗市三角公園區域偵測違規停車系統，並在台13線頭...

咖啡、牛奶上工 新竹市動物園羊駝朝林智堅吐口水

新竹市動物園有新動物夥伴了，就是從高雄壽山動物園來做客的兩隻羊駝「咖啡」與「牛奶」，他們經過幾個月適應後，現在準備上工；...

白沙屯媽祖凌晨啟程北港進香 台1線綿延3公里人龍

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨出發走到白天，白沙屯湧入數以萬計的信眾，有如不夜城，媽祖神轎...

聳立數十年營區圍牆將拆除 米粉寮公園明年完工

新竹市北區南勢一帶客雅聯里有3萬人口居住，周邊卻一直缺乏里民活動公共空間，市長林智堅積極爭取，國防部終於同意讓出0.8公...

鄭文燦母親公祭 萬人弔唁 總統、副總統也來

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬昨天在八德辦告別式，蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長蘇貞昌...

竹科生活圈／京元便當販賣機 員工喊讚

封裝測試大廠京元電子最近在苗栗縣竹南鎮中華3廠率先設置便當自動販賣機，讓員工在午、晚餐有不同的選擇，每個便當只要40元，...

就業機會多了／ 竹縣遷入人口成長 全國第2年輕

新竹縣統計今年第1季遷入人口是遷出人口的1.3倍，較去年同期相比人口年增率達1.3%，遷入人口平均年齡39.34歲，是全...

中壢國小校舍共構地下停車場動土 可供590輛汽機車停車

為解決公共停車空間不足問題，桃園市政府與交通部斥資9.88億元推動中壢國小老舊校舍拆除重建及地下停車場興建工程，昨天動工...

地方名人堂／陳明珠喜好語言 推廣學客語

曾主持總統就職典禮暴紅的「客家妹」陳明珠長相甜美、笑容可掬，更說得一口流利客家話，她是不折不扣在苗栗出生長大的客家細妹，...

熱門新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻

白沙屯媽祖凌晨起駕進香 數萬信眾緊跟粉紅超跑

宜蘭中華村長罷免案 同意票數通過門檻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。