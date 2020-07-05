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咖啡、牛奶上工 新竹市動物園羊駝朝林智堅吐口水

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今化身飼養員前往「咖啡」與「牛奶」新家探視，餵食紅蘿蔔、青江菜等點心。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今化身飼養員前往「咖啡」與「牛奶」新家探視，餵食紅蘿蔔、青江菜等點心。圖／新竹市政府提供

新竹市動物園有新動物夥伴了，就是從高雄壽山動物園來做客的兩隻羊駝「咖啡」與「牛奶」，他們經過幾個月適應後，現在準備上工；新竹市長林智堅今化身飼養員前往「咖啡」與「牛奶」新家探視，餵食紅蘿蔔、青江菜等點心，「咖啡」還調皮向林智堅吐口水。

林智堅說，「咖啡」與「牛奶」是從壽山動物園來作客，「咖啡」活潑愛吃，對比下「牛奶」顯得很老實。歡迎民眾一起來新竹動物園，在森林食堂用餐的遊客可直接從景觀窗看見牠們。

動物園長楊礎遠表示，「咖啡」與「牛奶」以毛色取名，牠們是同父異母的兄弟，今年剛滿4歲，他們看見林智堅，一度太害羞從後門逃跑，最後才被林智堅手上的豐富點心誘惑回來。

弟弟「咖啡」，白色臉龐配上茶色毛髮、牙齒微凸，個性調皮又愛吃，今天牠冷不防突然朝林智堅吐口水，咖啡平時最喜歡調皮吐口水，所以住宿外常傳來飼養員的哀嚎。

哥哥「牛奶」則全身雪白、搭配上黑色深邃五官，是獸醫心中的「混血兒」，牛奶性害羞、謹慎，偶爾還會發脾氣，今天一直偷瞄飼養員林智堅的點心，卻始終面對牆壁，傲驕地不肯靠近，牠偷瞄表情引來現場笑聲不斷。

楊礎遠說，「咖啡」、「牛奶」經過一段時間觀察過後，身心狀況都健康無虞，展區也調整完畢，未來將會在高草疏林區與大家見面。動物園秉持友善動物園的環境核心價值，園區動物皆不會用購買的方式新增，新增兩隻羊駝是向壽山動物園借展，園方也將絨鼠借展至壽山動物園。

新竹市立動物園指出，羊駝有著綿羊蓬鬆的毛，又有像駱駝一樣的身軀，屬於耐寒又溫馴的動物，大約四、五千年前，羊駝被人類馴養成為家畜，因為毛質柔軟，變成當時最具商業價值的家畜。近年來，因有網友拍到羊駝呆懵表情，讓羊駝一夕成名，變成最夯動物明星。

「咖啡」與「牛奶」是從壽山動物園來作客。圖／新竹市政府提供
「咖啡」與「牛奶」是從壽山動物園來作客。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今化身飼養員前往「咖啡」與「牛奶」新家探視，餵食紅蘿蔔、青江菜等點心。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今化身飼養員前往「咖啡」與「牛奶」新家探視，餵食紅蘿蔔、青江菜等點心。圖／新竹市政府提供

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