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白沙屯媽祖凌晨啟程北港進香 台1線綿延3公里人龍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨出發走到白天，白沙屯湧入數以萬計的信眾，有如不夜城，媽祖神轎所到之處家戶膜拜，民眾供應飲料等，台1線綿延2、3公里人龍，全民熱情參與這場9天8夜的宗教盛事。

白沙屯拱天宮媽祖進香來回約400公里，全台徒步最遠，今年受到新冠肺炎影響，首度在夏天舉行，但報名隨香人數更勝以往，創下5.5萬人紀錄，今天凌晨登轎出發，白沙屯昨天就湧進大批信眾，街道整天萬頭攢動，展現民眾對於媽祖信仰的熱情，及白沙屯媽祖的魅力。

「進喔！進喔！」今天凌晨1點在大批信眾高呼聲中，內政部長徐國勇、立委陳超明、苗栗縣長徐耀昌、朝天宮董事長蔡咏鍀，及拱天宮主委洪文華等人扶持白沙屯媽祖聖駕登轎，接著山邊媽祖合轎，徐國勇、徐耀昌等人都表示，媽祖保佑台灣防疫做好才能進香，香燈腳要特別注意防疫及補充水分。

今天凌晨2點15分白沙屯媽祖神轎衝出拱天宮大門起駕出發，一時煙火、鞭炮聲四起，數萬名香燈腳跟隨，隊伍長龍綿延2、3公里，沿途家戶擺香案膜拜恭送進香，不時燃放鞭炮、煙火，也有信眾供應咖啡、礦泉水等，台1線還因此數度雙向交通癱瘓。

白沙屯媽祖進香路線完全憑神意，也增添神奇色彩，登錄國家級無形文化資產，今年會走台1線或台61線（西濱快速道路）也引起信眾熱烈討論，大批民眾簇擁在路口，也各有支持，媽祖神轎在路口停留，結果決定走台1線通霄鎮市區，前2年都是走台61線，信眾津津樂道。

拱天宮管理委員會主委洪文華說，今年因防疫，不開放躦轎腳，進香隊伍行進順利，今天上午10點已經走了20多公里，接近台中市交界，預計7月8日到北港，7月9日進火，7月13日回宮，全程9天8夜。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨登轎出發，數以萬計信眾隨香。記者范榮達／攝影

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