聳立數十年營區圍牆將拆除 米粉寮公園明年完工

新竹市北區南勢一帶客雅聯里有3萬人口居住，周邊卻一直缺乏里民活動公共空間，市長林智堅積極爭取，國防部終於同意讓出0.8公頃第二聯隊營區，預計今年底動工拆除延平路與成功路口存在已久的刺絲網、高牆，將其打造成米粉寮公園，預計明年完工。

林智堅指出，南勢一帶長年缺乏公共空間，他積極向國防部爭取，釋出土地打造米粉寮公園，這將是南勢地區第一座大型公園，另外，他推動的南勢三支箭除了公園，還有已啟用的南勢社福館，裡面有首座公共托育家園、爺奶樂活學堂、北區親子館為南勢老中青三代服務，長達5公里的客雅溪環河步道也預計於今年完工。

林智堅說，米粉寮公園打造多功能綠色減壓空間，也是繼大湳雅公園、樹林頭公園、虎林棒球場後，市府與國防部攜手活化閒置空間的合作典範。

都發處指出，米粉寮公園位於延平路與成功路口，周邊有虎林國中、虎林國小與多所幼兒園，社區人口密集，是重要交通節點，最大亮點是把數十年來封閉的圍牆打開，讓空間能為居民所用。

為方便居民學生進出通勤，公園設計以低強度開發為原則，街角的大喬木修枝，整理交通設施雜物，形塑為該路口完整的街角廣場，公園內並保留多數綠地面積，設置為廣場供居民聚會，也將設人行步道，周邊的通學人潮能穿越進出。

公園設計也將導入米粉寮傳統意象，原社區聚落多利用畸零地種菜種花，公園也將導入食物森林概念，種植蔬菜、香草、果樹等，可食地景也將成為周邊多處幼兒園、國小、國中等環境教育場所；此外，也將設置滑步車跑道、沙坑等，打造讓孩子盡情跑跳的探險區。