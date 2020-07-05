原鄉地區道路夜間照明不足 竹縣府增設40盞太陽能路燈

新竹縣五峰鄉山區道路照明較少，夜間行車僅能靠車燈小心行駛，易發生事故，為改善原鄉道路照明設施不足問題，新竹縣政府今年編列約200萬元經費，在縣道122線的南清公路34公里至50公里處之間，增設約40盞太陽能路燈附掛在既有台電的電線杆上，預計7月底開始施工，9月底完工。

縣長楊文科表示，縣道122線是通往五峰清泉風景特定區主要幹道，附近有受到旅客喜愛的張學良文化園區、清泉吊橋、健走步道、溫泉等景點，也是當地居民對外主要聯絡道路，經縣議員張益生及在地居民反映夜間道路照明不足，縣府工務處偕同台電五峰服務所前往實地會勘，辦理路燈設置工程，提升用路人安全。

張益生表示，南清公路從靠竹東側的路口一直到34公里處，每晚都是燈火通明，但再往下就像是2個世界，10多年來一直都有接到居民反映路燈不足的問題，也曾發生過車禍等意外，為了守護民眾安全他積極向工務處反映，今年也到現場會勘2次，決定增設路燈的位置，感謝縣府團隊，帶給當地居民及往來遊客更安全夜間通行環境。

工務處說，新竹縣道路養護工程在路燈上一般採用LED型路燈，此次工程首次採用太陽能路燈，除了可節能減碳，也可避免增加五峰鄉公所電費支出，在陽光充足無遮蔽電線杆上設置路燈，白天利用太陽能板，將光能轉變成電能存貯蓄電池，並透過定時器設定在夜間啟動路燈照明。此次施工路段將在原鄉山區做為示範，若未來推行成效良好，將擴大推展到縣內其他區域。