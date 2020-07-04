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地方名人堂／陳明珠喜好語言 推廣學客語

聯合報 / 記者張裕珍／桃園報導
「客家妹」陳明珠從事客語主持工作多年，希望更多人親近客家文化。圖／陳明珠提供
「客家妹」陳明珠從事客語主持工作多年，希望更多人親近客家文化。圖／陳明珠提供

曾主持總統就職典禮暴紅的「客家妹」陳明珠長相甜美、笑容可掬，更說得一口流利客家話，她是不折不扣在苗栗出生長大的客家細妹，從事客語主持工作多年，有感語言是拉近人與人距離關鍵，更能打開接軌世界的那扇窗，「學客語永遠不嫌晚！」

陳明珠從小在苗栗客家庄長大，因家中長輩跟小孩都說客家話，自然而然就學會客語，小學開始征戰客語演講、朗讀比賽，有次老師鼓勵她挑戰全國比賽「拿冠軍有5千元獎金」，她為讓家人開心，努力克服恐懼站上舞台，成功抱回全國客語演講冠軍。

「希望能運用專長為客家文化做些什麼」，陳明珠從大學政治系畢業後因喜好語言，先從事英文教學，同時也展開在客家電視台外景節目主持工作，她說自己從小在鄉下長大，喜歡接觸人群與長輩，也認為客家文化並非老掉牙，亟需年輕一輩參與，因此她決定投入客語主持行列，分享客庄美食、景致，讓更多人看見客家文化的美好。

陳明珠認為，客語傳承面臨很大斷層，許多六、七年級生不太會說，遑論是八、九年級生，不過「家有一老、如有一寶」，建議年輕人把握機會以母語跟長輩溝通，雖然每人找回母語程度不一，但搭配看影片、聽廣播熟悉語感，久而久之也能學會客語。

陳明珠從客家庄出身，如今在客語主持領域發光發熱，去年更抱回廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎，最近也帶著3歲大的姪子「庠庠」拍攝客語教學影片，獲得不少回響。

客語 客家文化

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