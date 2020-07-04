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桃園市環境教育繪本成果展開跑 拍照打卡抽好禮

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影

桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，展出5年來累計46本環教繪本，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德到場與孩童同樂，一起聆聽環教志工故事媽媽說演「寄居蟹小又」繪本，氣氛歡樂。

桃園市環境教育繪本創作比賽已邁入第6屆，環保局也利用暑假期間，在桃園舉行創作比賽成果展，陳列前5年的歷屆作品，現場除了有2019年各組前3名的原作手稿和精裝本外，還巧思特製大型立體書供民眾翻閱，以及歷年得獎的桃園環教繪本故事書。

今天首場成果開幕式，環保局也邀請繪本創作者一起欣賞環教繪本並交流創作理念，環教志工媽媽吳嘉莉也親自為小朋友說演第5屆親子創作組第一名的環境教育繪本「寄居蟹小又」，內容講述寄居蟹小又幫助好朋友尋找新家，過程傳遞環境生態重要性。

呂理德親自到場與孩子同樂，他肯定環境教育繪本內容充滿創意與童趣，既可促進親子互動，更可傳遞環保知識，相當值得一讀。也讓孩子更能認識家鄉以及學習如何愛護自己生活的環境，今年持續辦理桃園市環境教育繪本創作徵件，期待更多好作品。

桃園市環境教育繪本創作比賽成果展共3個展期，第1場從7月1日到7月26日在桃園區南門市民活動中心；第二場為7月28日到8月9日在新屋區農博基地的好客食堂；第三場為8月11日到9月15日在中壢區公所展出，展場有好書交換與拍照打卡抽好禮活動。

桃園市環保局指出，展場內設有舒適的繪本閱讀區，家長可以帶孩子輕鬆閱讀，每周也會安排說故事時間，歡迎來逛展，透過繪本故事認識環境教育，詳情可上桃園市環境教育全球資訊網https://tydep-eew.com.tw/ 查詢。

桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，小朋友專注聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，小朋友專注聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，首場成果展今起在桃園區南門市民活動中心開跑，環保局長呂理德與孩子一起聽繪本故事。記者張裕珍／攝影
2019年親子創作組第一名的環境教育繪本「寄居蟹小又」被做成大型立體書展出，環保局長呂理德（左一）與創作者合影。記者張裕珍／攝影
2019年親子創作組第一名的環境教育繪本「寄居蟹小又」被做成大型立體書展出，環保局長呂理德（左一）與創作者合影。記者張裕珍／攝影

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