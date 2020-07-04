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「全家人都出來玩了！」桃園市送免費一日遊帶動住房

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府觀旅局推出到桃園住宿一晚，送免費一日遊方案，2日首發團成行，局長楊勝評（中）也到場參與。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府觀旅局推出到桃園住宿一晚，送免費一日遊方案，2日首發團成行，局長楊勝評（中）也到場參與。圖／桃園市觀旅局提供

7月安心旅遊上路，桃園市政府加碼推出「來桃園住一晚送一日遊」方案，首發團2日出遊，迄今累計400多人報名，將陸續出團，民宿業者也樂得受惠，「住房率大幅增加，全家人都帶來一起住」，觀旅局認為成效不錯，預估15日暑假開跑，會更熱絡。

來桃園一晚送免費一日遊方案創新，只要7月起入住桃園合法旅宿，就可報名市府免費的一日遊行程，包車包吃帶你到桃園景點與觀光工廠，總計有7條遊程，每天都不同。

7月1日開放報名迄今，市府觀旅局統計，透過網路表單報名266人，另由旅宿業者直接聯繫報名人數180人，光是到17日以前就有446人報名，其中已有8團確定可成團。

首發團20人前天成行，包車前往復興霞雲國小，並到大溪老茶廠品茶加上用午餐，接著轉往角板山公園再回到霞雲國小，由於首發團客人不少來自復興區的祕境瀑布民宿，民宿老闆娘范姜靜竹也跟車伴遊，笑說「客人免費出遊，自己也玩得很開心！」

范姜靜竹說，上半年受疫情影響，住房零零落落，認為觀旅局推出的免費一日遊方案很創新「別縣市都沒有」，她獲悉趕緊聯繫客人，客人反應熱烈，「原本只是兩夫妻出遊，最後變成全家大小都出來玩」，自家獨棟民宿這幾天都滿房，肯定這樣的免費一日遊方案，對桃園旅宿業來說有很大幫助。

「客人都玩得很開心呢！」范姜靜竹說，自家民宿位於復興區霞雲瀑布附近，由於地點偏僻，交通較為不方便，即便空有美景也不易吸引客人，但有了一日遊方案包車包吃，可以直接帶著民宿客人出遊，也能遊覽桃園其他在地景點，創造多贏。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評也親自參與首發團，他說，首發團成員有親子檔，也有退休族，效果不錯，不只入住客人開心，民宿業者也樂見其成，這樣的方案包含司機、領隊，旅宿業者也可派員參與陪伴客人，接送保持彈性，「量身定做也沒有問題」，希望大家都能踴躍到桃園住宿，體驗桃園的美好風景。

由於今年暑假延後，15日才開始，楊勝評也說，此方案7月1日才剛受理報名，目前約400多人報名，總名額可到5千人次，樂觀預估15號暑假開始後，報名參與情況會越來越好，可望大幅帶動桃園旅宿住房率。

桃園市政府觀旅局推出到桃園住宿一晚，送免費一日遊方案，2日首發團成行，安排到大溪老茶廠參訪。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府觀旅局推出到桃園住宿一晚，送免費一日遊方案，2日首發團成行，安排到大溪老茶廠參訪。圖／桃園市觀旅局提供

民宿 觀光工廠 疫情

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