快訊

指考第2天考完對答案！數甲歷屆最難 國英數解答一次看

老闆疫期fun ／蔡衍明帶家族專機飛澎湖 尹衍樑開船去綠島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園南崁溪上千隻死魚翻肚 天熱臭氣沖天

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園南崁溪今天發現有大量死魚，由於天氣炎熱，臭氣沖天。記者張裕珍／翻攝
桃園南崁溪今天發現有大量死魚，由於天氣炎熱，臭氣沖天。記者張裕珍／翻攝

桃園市桃園區南崁溪近虎頭山河段灘地今天驚見大量死魚，由於天氣炎熱，現場臭氣沖天，附近住戶抱怨連連，當地里長要求市府定期整平灘地，以免魚群無法隨水退離開，容易死亡，桃園市水務局初判原因天熱、溶氧量不足加上今天溪水退去造成灘地魚隻死亡，獲報後派工清理，預計今天下午4點半清理完畢，估計清出約千隻死魚。

南崁溪近三民運動公園會稽橋下一帶，今天被民眾發現溪灘上有大量死魚，現場散發陣陣臭味，令人作惡，不少到第一河濱公園運動的民眾都被臭得受不了，有居民說，河邊吳郭魚很多，因昨天下雨河水暴漲被沖到河邊，今天水退去之後紛紛翻肚死亡。

當地忠義里長陳永杉表示，溪水一漲魚類都會游往兩旁灘地，但水退之後就會被灘地攔下死亡，魚隻死亡情況已不是第一次，每次都死成千上萬條，相當悲哀，他建議溪床灘地絕對要整平，多餘廢沙石應載離，以利輸洪。

市府水務局水利養護工程科科長陳文龍說，此次南崁溪魚隻死亡初判有3個原因，分別為天氣熱、溶氧不足或因下雨水位抬高，水位下降時部分魚群留在灘地來不及退回河道主流深槽，針對地方建議，水務局其實每年都會固定辦理河道整理，打造複式斷面的定型渠道，將主要常流水留在深槽流動，也可藉此營造生態多樣性的水環境。

由於死魚造成環境惡臭，水務局今天也緊急派工清理，已經清出三、四十袋，估計約上千隻左右，市府環保局也派員到場檢驗水質，檢驗報告預計15天後出爐。

桃園市水務局派工清理南崁溪河段死魚，今天下午4點半清理完畢。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局派工清理南崁溪河段死魚，今天下午4點半清理完畢。圖／桃園市水務局提供
桃園南崁溪今天發現有大量死魚，由於天氣炎熱，臭氣沖天。記者張裕珍／翻攝
桃園南崁溪今天發現有大量死魚，由於天氣炎熱，臭氣沖天。記者張裕珍／翻攝
桃園市水務局派工清理南崁溪河段死魚，今天下午4點半清理完畢。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局派工清理南崁溪河段死魚，今天下午4點半清理完畢。圖／桃園市水務局提供

水質 吳郭魚

延伸閱讀

雨彈來了！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

重溫農村記憶 桃園大有梯田公園7月19日開園

重溫昔日梯田記憶 桃園大有梯田公園完工將開放

桃園6歲男童玩火、偷食物 慘遭繼父、生母活活打死

相關新聞

「全家人都出來玩了！」桃園市送免費一日遊帶動住房

7月安心旅遊上路，桃園市政府加碼推出「來桃園住一晚送一日遊」方案，首發團2日出遊，迄今累計400多人報名，將陸續出團，民...

竹科X基地通過行政院核定 將挹注182億開發

新竹科學園區將為接下來10年進行轉型，新竹市政府與科技部因此規畫設立「竹科X基地」，專注於下一世代軟體科技開發，目前計畫...

影／白沙屯媽凌晨即將出發 蔡英文今赴拱天宮上香

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天8夜徒步進香之旅即將在5日凌晨登轎出發，總統蔡英文今天上午11點多專程赴拱天宮上香，祝...

桃園市環境教育繪本成果展開跑 拍照打卡抽好禮

桃園市環保局7到9月辦理3場「桃園市環境教育繪本創作比賽成果展」，展出5年來累計46本環教繪本，首場成果展今起在桃園區南...

桃園南崁溪上千隻死魚翻肚 天熱臭氣沖天

桃園市桃園區南崁溪近虎頭山河段灘地今天驚見大量死魚，由於天氣炎熱，現場臭氣沖天，附近住戶抱怨連連，當地里長要求市府定期整...

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

省道台61線西濱快速公路新北至台南全線，僅剩新竹地區的鳳鼻至香山約10公里路段尚未闢建，成為海線交通的斷鏈，行政院長蘇貞...

新竹縣人口成長快速 首季人口年增率1.3％

據人口統計數據，新竹縣今年第一季淨遷入率為全國冠軍，遷入人口是遷出人口的1.3倍，而相較去年同期相比人口年增率達1.3%...

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，今天告別式，家屬與治喪委員會安排在八德區和平路276巷、重慶街19...

苗栗大型復康巴士 首發團歡喜出遊

苗栗縣政府斥資千萬元購置大型復康巴士，燭光技能發展協會率先租用，前往嘉南地區展開2天1夜的藝術學習之旅，首發團昨天從縣府...

北埔大坪國小育英樓 拆不拆再協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，縣文化局評估不符文化資產價值，因此決定拆除改建禮堂...

八德寶貝家園 塗料廠暖助窗框上色

桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造寶貝家園，2017年起募資興建迄今，已進入內裝階段，但仍差3400萬元工程款，憂心無法...

竹圍福海宮異地重建爭議 2派角力

桃園市166年歷史的竹圍福海宮2017年通過文資審議為歷史建築，但尚未公告，因位於航空城都市計畫區，是否異地重建仍存變數...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。