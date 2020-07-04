桃園南崁溪上千隻死魚翻肚 天熱臭氣沖天

桃園市桃園區南崁溪近虎頭山河段灘地今天驚見大量死魚，由於天氣炎熱，現場臭氣沖天，附近住戶抱怨連連，當地里長要求市府定期整平灘地，以免魚群無法隨水退離開，容易死亡，桃園市水務局初判原因天熱、溶氧量不足加上今天溪水退去造成灘地魚隻死亡，獲報後派工清理，預計今天下午4點半清理完畢，估計清出約千隻死魚。

南崁溪近三民運動公園會稽橋下一帶，今天被民眾發現溪灘上有大量死魚，現場散發陣陣臭味，令人作惡，不少到第一河濱公園運動的民眾都被臭得受不了，有居民說，河邊吳郭魚很多，因昨天下雨河水暴漲被沖到河邊，今天水退去之後紛紛翻肚死亡。

當地忠義里長陳永杉表示，溪水一漲魚類都會游往兩旁灘地，但水退之後就會被灘地攔下死亡，魚隻死亡情況已不是第一次，每次都死成千上萬條，相當悲哀，他建議溪床灘地絕對要整平，多餘廢沙石應載離，以利輸洪。

市府水務局水利養護工程科科長陳文龍說，此次南崁溪魚隻死亡初判有3個原因，分別為天氣熱、溶氧不足或因下雨水位抬高，水位下降時部分魚群留在灘地來不及退回河道主流深槽，針對地方建議，水務局其實每年都會固定辦理河道整理，打造複式斷面的定型渠道，將主要常流水留在深槽流動，也可藉此營造生態多樣性的水環境。