西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

省道台61線西濱快速公路新北至台南全線，僅剩新竹地區的鳳鼻至香山約10公里路段尚未闢建，成為海線交通的斷鏈，行政院長蘇貞昌今天到國道1號新竹路段訪視五楊高架延伸頭份計畫時宣布，昨天已核定鳳鼻至香山段新建計畫可行性評估，總工程經費約150億元。公路總局預估最快9年後可完工通車。

五楊高架延伸頭份段可行性研究經行政院核定後，蘇貞昌今天到新竹路段現勘，總工程經費750億元，高公局預估最慢10年完工，將可大幅改善竹苗地區交通及縮短行車時間，蘇貞昌說，新竹市長林智堅爭取銜接省道台68線，苗栗縣也爭取延伸至銅鑼，都請交通部提前規畫及評估。

蘇貞昌也宣布，除了五楊高架延伸案，昨天也核定西濱公路鳳鼻至香山段新建計畫可行性評估，總經費150億元，兩案共投入900億元，將可大幅改善及滿足竹竹苗地區的交通需求。

公路總局指出，西濱快速公路鳳鼻香山路段目前以台15線代替，是西濱快速公路新北至台南唯一尚未闢建路段，路線規畫北起鳳鼻隧道南口至鳳山溪橋與台15線共線，經鳳山溪橋後往西南偏折，跨越頭前溪進入新竹漁港特定區，經過南寮舊漁港西北角部分沿都計區綠帶邊緣並沿海濱路進入港南路段，路線緊鄰港北溝以大跨境橋梁型式跨越香山濕地於浸水橋南岸接回西濱公路。

公路總局規畫配置主線4車道以高架道路方式配置，於台15線共線段配置平面側車道，並設有鳳岡、南寮與港南交流道，先前因香山濕地等保育問題地方有不同意見，經與市府溝通已獲支持，也理解該計畫對新竹南寮地區的效益，後續綜合規畫、環評與設計，市府也要求共同參與。