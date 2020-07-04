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竹科X基地通過行政院核定 將挹注182億開發

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
行政院長南下視察新竹創新產業園區發展，在新竹市長林智堅陪同下了解計畫內容。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長南下視察新竹創新產業園區發展，在新竹市長林智堅陪同下了解計畫內容。記者巫鴻瑋／攝影

新竹科學園區將為接下來10年進行轉型，新竹市政府與科技部因此規畫設立「竹科X基地」，專注於下一世代軟體科技開發，目前計畫興建3棟辦公空間，可創造近3000個高階資訊人才就業，行院院長蘇貞昌也表示中央全力配合「打造立體式的竹科園區」。

行政院長蘇貞昌今天南下新竹視察，除了關心五楊高架南延頭份工程，更特別前往即將設立的「竹科X基地」了解，新竹市長林智堅親自簡報說明，基地用地已整合科技部、新竹科學工業園區管理局、台肥公司、中油公司，將推動藝文特區共36公頃土地利用。

林智堅在簡報中說明，竹科X創新產業園區分為3大區塊，分別為台肥園區19公頃、藝文高地8公頃及中油油庫9公頃，其中台肥園區已完成都計變更作業及第一期市地重劃，預計明年完成第二期市地重劃。

科技部長吳政忠也指出，竹科X基地開發經費達182億元，規劃興建3棟研發大樓，第1棟大樓預計於明年動工興建，113年完工，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，將成為下個世代產業發展的重要里程碑。

新竹市產發處長張力可進一步表示，未來將聚焦AI人工智慧、IoT物聯網產業，目標創造1470億的產值及21000個工作機會，未來除了頂級商辦區外，該區也規劃藝文展演中心，吸引跨國企業的營運總部與研發中心進駐。

蘇貞昌表示，不僅中央已核定五楊高南延頭份750億的經費，連同竹科X基地及竹科二期寶山園區，還有台61線新竹段新建工程及新竹大車站計畫，總經費達1400億，同時不僅要發展新竹市，中央更會協助新竹縣、苗栗縣發展，創造竹竹苗都會區產業、生活圈連結。

新竹市長林智堅親自說明竹科X基地用地規畫，未來目標創造21000個就業機會。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅親自說明竹科X基地用地規畫，未來目標創造21000個就業機會。記者巫鴻瑋／攝影
蘇揆表示大新竹地區包含竹縣、苗縣，都將能受惠於1400億下的五大計畫。記者巫鴻瑋／攝影
蘇揆表示大新竹地區包含竹縣、苗縣，都將能受惠於1400億下的五大計畫。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 蘇貞昌 中油

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