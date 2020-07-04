竹科X基地通過行政院核定 將挹注182億開發

新竹科學園區將為接下來10年進行轉型，新竹市政府與科技部因此規畫設立「竹科X基地」，專注於下一世代軟體科技開發，目前計畫興建3棟辦公空間，可創造近3000個高階資訊人才就業，行院院長蘇貞昌也表示中央全力配合「打造立體式的竹科園區」。

行政院長蘇貞昌今天南下新竹視察，除了關心五楊高架南延頭份工程，更特別前往即將設立的「竹科X基地」了解，新竹市長林智堅親自簡報說明，基地用地已整合科技部、新竹科學工業園區管理局、台肥公司、中油公司，將推動藝文特區共36公頃土地利用。

林智堅在簡報中說明，竹科X創新產業園區分為3大區塊，分別為台肥園區19公頃、藝文高地8公頃及中油油庫9公頃，其中台肥園區已完成都計變更作業及第一期市地重劃，預計明年完成第二期市地重劃。

科技部長吳政忠也指出，竹科X基地開發經費達182億元，規劃興建3棟研發大樓，第1棟大樓預計於明年動工興建，113年完工，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，將成為下個世代產業發展的重要里程碑。

新竹市產發處長張力可進一步表示，未來將聚焦AI人工智慧、IoT物聯網產業，目標創造1470億的產值及21000個工作機會，未來除了頂級商辦區外，該區也規劃藝文展演中心，吸引跨國企業的營運總部與研發中心進駐。