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影／白沙屯媽凌晨即將出發 蔡英文今赴拱天宮上香

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
總統蔡英文上午11點多抵拱天宮上香祈福。記者胡蓬生／攝影
總統蔡英文上午11點多抵拱天宮上香祈福。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天8夜徒步進香之旅即將在5日凌晨登轎出發，總統蔡英文今天上午11點多專程赴拱天宮上香，祝福信眾此行平安順利；今年進香之旅面臨酷暑和疫情控制的兩大挑戰，但信眾熱情不減，廟方宣布報名人數超過5萬5000人，進香途中將採取多項防疫配套措施。

蔡英文上午由內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌等人陪同，連袂在拱天宫上香祈福，並為白沙屯媽進香乘坐的輕便神轎「淨轎」，結束後蔡總統在宮門口向信眾致詞，她說去年也曾參加拱天宮白沙屯媽的進香，沿途看見信眾的熱情和虔誠，感謝媽祖婆保佑，國內疫情平緩，現在可實施防疫新生活 ，社會活動也開始恢復，祝福信眾今年進香圓滿順利。

蔡英文隨後轉往附近的後龍鎮山邊媽祖廟上香，山邊媽每年與白沙屯媽同轎到北港朝天宮進香，也是一大特色。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今年進香報名人數超過5萬5000人，因應中央防疫的需求，呼籲信眾戴口罩參加進香，廟方會設法將進香隊伍拉長，每個群聚的隊伍控制在800人以內，沿途供應的餐點也會要求採取飯盒方式供應，減少共餐風險，這次進香廟方特別成立「防疫小組」，沿途安排消毒等作業。

白沙屯媽即將在5日凌晨登轎出發，今天白沙屯湧進大批香客，出發進香前的氣氛熱滾滾，信眾滿懷期待。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽即將在5日凌晨登轎出發，今天白沙屯湧進大批香客，出發進香前的氣氛熱滾滾，信眾滿懷期待。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香乘坐的輕便神轎，總統蔡英文上午來上香時也參與「淨轎」。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香乘坐的輕便神轎，總統蔡英文上午來上香時也參與「淨轎」。記者胡蓬生／攝影

白沙屯 北港朝天宮 蔡英文

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