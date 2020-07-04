壢小校舍共構地下停車場動土 盼緩解地方交通壅塞
為解決公共停車空間不足問題，桃園市府與交通部合作挹注9.88億經費，重建中壢國小老舊校舍，並以共構方式興建地下停車場，為桃園市首座將校園全區改建與地下停車場結合的工程，預定2024年中完工，完工後可提供中壢車站轉乘及周邊商圈停車使用，緩解地方交通壅塞。
今天於中壢國小舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，交通局表示，中壢國小校舍及停車場以共構方式興建地上5層，地下1層建築，全案工程分2期興建，第一階段先將既有的操場改建為校舍，預定2022年中完工；第二階段則將舊有的校舍拆除改建為操場，可提供310席汽車位及280席機車位，預定2024年中完工，兩階段校園的地下室皆有設置停車空間。
副總統賴清德今親自到場主持典禮時表示，前瞻基礎建設納入停車場補助為副總統在行政院長任內提出的方案，希望可以藉由中央的補助，帶動地方政府增加都會區內停車的供給。
交通局長劉慶豐表示，為解決桃園市人口增加，公共停車空間不足問題，桃園市府積極增設路外停車場，目前前瞻計畫補助市府興建公共運輸智慧停車場核准共14座，獲補助18.9億元，中壢國小即獲得補助1.8億元。該校是中壢區核心學校，鄰近中壢火車站前商圈、桃園機場捷運A23站及捷運綠線延伸線GE07站等大眾運輸系統，未來民眾停車需求及活動空間日益漸增，為提升民眾生活品質，配合舊校舍重建於地下室規劃公有停車場，更新校園及停車場數位軟、硬體，有效發揮土地最有效利用。
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