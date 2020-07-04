快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

壢小校舍共構地下停車場動土 盼緩解地方交通壅塞

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢國小今天舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，副總統賴清德今親自到場主持。記者高宇震／攝影
中壢國小今天舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，副總統賴清德今親自到場主持。記者高宇震／攝影

為解決公共停車空間不足問題，桃園市府與交通部合作挹注9.88億經費，重建中壢國小老舊校舍，並以共構方式興建地下停車場，為桃園市首座將校園全區改建與地下停車場結合的工程，預定2024年中完工，完工後可提供中壢車站轉乘及周邊商圈停車使用，緩解地方交通壅塞。

今天於中壢國小舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，交通局表示，中壢國小校舍及停車場以共構方式興建地上5層，地下1層建築，全案工程分2期興建，第一階段先將既有的操場改建為校舍，預定2022年中完工；第二階段則將舊有的校舍拆除改建為操場，可提供310席汽車位及280席機車位，預定2024年中完工，兩階段校園的地下室皆有設置停車空間。

副總統賴清德今親自到場主持典禮時表示，前瞻基礎建設納入停車場補助為副總統在行政院長任內提出的方案，希望可以藉由中央的補助，帶動地方政府增加都會區內停車的供給。

交通局長劉慶豐表示，為解決桃園市人口增加，公共停車空間不足問題，桃園市府積極增設路外停車場，目前前瞻計畫補助市府興建公共運輸智慧停車場核准共14座，獲補助18.9億元，中壢國小即獲得補助1.8億元。該校是中壢區核心學校，鄰近中壢火車站前商圈、桃園機場捷運A23站及捷運綠線延伸線GE07站等大眾運輸系統，未來民眾停車需求及活動空間日益漸增，為提升民眾生活品質，配合舊校舍重建於地下室規劃公有停車場，更新校園及停車場數位軟、硬體，有效發揮土地最有效利用。

桃園市府與交通局合作挹注9.88億經費，重建中壢國小老舊校舍，並以共構方式興建地下停車場，預定2024年中完工。圖／交通局提供
桃園市府與交通局合作挹注9.88億經費，重建中壢國小老舊校舍，並以共構方式興建地下停車場，預定2024年中完工。圖／交通局提供

停車場 機場捷運 桃園機場

延伸閱讀

車速秀笑哭臉 桃設微笑偵測提醒

桃園汽機車總量突破204萬輛　成長率為六都之冠

桃園市汽機車暴增停車空間不足 交局規畫建14停車場

交通號誌不無聊 這支小綠人會奏交響樂

相關新聞

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，今天告別式，家屬與治喪委員會安排在八德區和平路276巷、重慶街19...

新竹縣人口成長快速 首季人口年增率1.3％

據人口統計數據，新竹縣今年第一季淨遷入率為全國冠軍，遷入人口是遷出人口的1.3倍，而相較去年同期相比人口年增率達1.3%...

苗栗大型復康巴士 首發團歡喜出遊

苗栗縣政府斥資千萬元購置大型復康巴士，燭光技能發展協會率先租用，前往嘉南地區展開2天1夜的藝術學習之旅，首發團昨天從縣府...

北埔大坪國小育英樓 拆不拆再協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，縣文化局評估不符文化資產價值，因此決定拆除改建禮堂...

八德寶貝家園 塗料廠暖助窗框上色

桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造寶貝家園，2017年起募資興建迄今，已進入內裝階段，但仍差3400萬元工程款，憂心無法...

竹圍福海宮異地重建爭議 2派角力

桃園市166年歷史的竹圍福海宮2017年通過文資審議為歷史建築，但尚未公告，因位於航空城都市計畫區，是否異地重建仍存變數...

尖石鄉鎮西堡神木群易迷失 1天2登山客求救

新竹縣尖石鄉鎮西堡神木群是知名旅遊景點，前天下午接連發生遊客迷路求助，和失足跌倒致左腳骨折案，經當地消防分隊及救難人員上...

台灣紅茶董事長羅慶士辭世 享壽88歲

台灣紅茶股份有限公司董事長羅慶士先生傳出於今天（3日）下午辭世，享壽88歲；羅慶士被譽為台灣茶葉界國寶，投身製茶產業超過...

竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，經新竹縣文化局評估不符文化資產價值，因此原先決定進...

166年大園福海宮歷史建築存廢爭議 2派人馬激辯

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告，由於福海宮座落航空城都市計畫...

重溫昔日梯田記憶 桃園大有梯田公園完工將開放

桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，2.1公頃設生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，其中生態梯田重現早...

平鎮金陵路巷弄交通壅塞 一個紅綠燈只能過3、4輛車

桃園市平鎮區金陵路三段273巷遭當地民眾反映，上下班尖峰時段車流量大，日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。