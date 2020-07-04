壢小校舍共構地下停車場動土 盼緩解地方交通壅塞

為解決公共停車空間不足問題，桃園市府與交通部合作挹注9.88億經費，重建中壢國小老舊校舍，並以共構方式興建地下停車場，為桃園市首座將校園全區改建與地下停車場結合的工程，預定2024年中完工，完工後可提供中壢車站轉乘及周邊商圈停車使用，緩解地方交通壅塞。

今天於中壢國小舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，交通局表示，中壢國小校舍及停車場以共構方式興建地上5層，地下1層建築，全案工程分2期興建，第一階段先將既有的操場改建為校舍，預定2022年中完工；第二階段則將舊有的校舍拆除改建為操場，可提供310席汽車位及280席機車位，預定2024年中完工，兩階段校園的地下室皆有設置停車空間。

副總統賴清德今親自到場主持典禮時表示，前瞻基礎建設納入停車場補助為副總統在行政院長任內提出的方案，希望可以藉由中央的補助，帶動地方政府增加都會區內停車的供給。