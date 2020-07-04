快訊

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

川普長子小唐納女友確診！行程喊卡 但小唐納沒事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣人口成長快速 首季人口年增率1.3％

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣因工作機會多，吸引許多青壯年人口移居。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣因工作機會多，吸引許多青壯年人口移居。記者巫鴻瑋／翻攝

據人口統計數據，新竹縣今年第一季淨遷入率為全國冠軍，遷入人口是遷出人口的1.3倍，而相較去年同期相比人口年增率達1.3%，遷入人口平均年齡39.34歲，是全國第二年輕，縣府則表示將持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策。

去年全年新竹縣淨遷入人數6250人，人口成長率1.24％居「縣市組」之冠，今年主計處根據內政部統計報表，新竹縣第一季淨遷入率再度拿下全國冠軍，1月到3月為1426人，淨遷入率為2.53‰，顯示出從外縣市移居新竹縣的人口正不斷成長中。

據全國數據顯示，台北市人口加速流失當中，第一季淨遷出達9883人，多往新北市、桃園市及新竹縣市移居，其中新竹縣首季遷入人口是遷出人口的1.3倍，而人口年增率為1.3%，兩項指標均為全國第一。

新竹縣府表示，新竹科學園區、台元科技園區及湖口工業區提供相當多的就業機會，國際AI智慧園區也在去年年底動工，鳳山工業區也成功招商，目前僅剩最後1筆坵塊，預估可創造1100個就業機會。

縣府同時表示將持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策，如舊湖口分駐所已在5月開始改建，將成為縣內第4座社福中心，未來也將打造22個共融式公園等，期盼吸引更多年輕人移居新竹縣，也積極與鄉鎮合作推動地方創生輔導計畫吸引年輕人進駐。

新竹 托嬰

延伸閱讀

尖石鄉鎮西堡神木群易迷失 1天2登山客求救

竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人

八仙樂園有重建的可能？侯友宜：不會讓大家失望

相關新聞

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，今天告別式，家屬與治喪委員會安排在八德區和平路276巷、重慶街19...

新竹縣人口成長快速 首季人口年增率1.3％

據人口統計數據，新竹縣今年第一季淨遷入率為全國冠軍，遷入人口是遷出人口的1.3倍，而相較去年同期相比人口年增率達1.3%...

苗栗大型復康巴士 首發團歡喜出遊

苗栗縣政府斥資千萬元購置大型復康巴士，燭光技能發展協會率先租用，前往嘉南地區展開2天1夜的藝術學習之旅，首發團昨天從縣府...

北埔大坪國小育英樓 拆不拆再協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，縣文化局評估不符文化資產價值，因此決定拆除改建禮堂...

八德寶貝家園 塗料廠暖助窗框上色

桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造寶貝家園，2017年起募資興建迄今，已進入內裝階段，但仍差3400萬元工程款，憂心無法...

竹圍福海宮異地重建爭議 2派角力

桃園市166年歷史的竹圍福海宮2017年通過文資審議為歷史建築，但尚未公告，因位於航空城都市計畫區，是否異地重建仍存變數...

尖石鄉鎮西堡神木群易迷失 1天2登山客求救

新竹縣尖石鄉鎮西堡神木群是知名旅遊景點，前天下午接連發生遊客迷路求助，和失足跌倒致左腳骨折案，經當地消防分隊及救難人員上...

台灣紅茶董事長羅慶士辭世 享壽88歲

台灣紅茶股份有限公司董事長羅慶士先生傳出於今天（3日）下午辭世，享壽88歲；羅慶士被譽為台灣茶葉界國寶，投身製茶產業超過...

竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，經新竹縣文化局評估不符文化資產價值，因此原先決定進...

166年大園福海宮歷史建築存廢爭議 2派人馬激辯

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告，由於福海宮座落航空城都市計畫...

重溫昔日梯田記憶 桃園大有梯田公園完工將開放

桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，2.1公頃設生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，其中生態梯田重現早...

平鎮金陵路巷弄交通壅塞 一個紅綠燈只能過3、4輛車

桃園市平鎮區金陵路三段273巷遭當地民眾反映，上下班尖峰時段車流量大，日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後...

熱門新聞

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。