新竹縣人口成長快速 首季人口年增率1.3％

據人口統計數據，新竹縣今年第一季淨遷入率為全國冠軍，遷入人口是遷出人口的1.3倍，而相較去年同期相比人口年增率達1.3%，遷入人口平均年齡39.34歲，是全國第二年輕，縣府則表示將持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策。

去年全年新竹縣淨遷入人數6250人，人口成長率1.24％居「縣市組」之冠，今年主計處根據內政部統計報表，新竹縣第一季淨遷入率再度拿下全國冠軍，1月到3月為1426人，淨遷入率為2.53‰，顯示出從外縣市移居新竹縣的人口正不斷成長中。

據全國數據顯示，台北市人口加速流失當中，第一季淨遷出達9883人，多往新北市、桃園市及新竹縣市移居，其中新竹縣首季遷入人口是遷出人口的1.3倍，而人口年增率為1.3%，兩項指標均為全國第一。

新竹縣府表示，新竹科學園區、台元科技園區及湖口工業區提供相當多的就業機會，國際AI智慧園區也在去年年底動工，鳳山工業區也成功招商，目前僅剩最後1筆坵塊，預估可創造1100個就業機會。

縣府同時表示將持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策，如舊湖口分駐所已在5月開始改建，將成為縣內第4座社福中心，未來也將打造22個共融式公園等，期盼吸引更多年輕人移居新竹縣，也積極與鄉鎮合作推動地方創生輔導計畫吸引年輕人進駐。