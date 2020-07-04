客委會「浪漫客庄遊」加碼發放800元 店家募集中

行政院客家委員會因應新冠肺炎疫情推出369浪漫客庄產業振興方案，其中「浪漫客庄遊」將透過數位科技平台發放每人800元電子旅遊券，現正進行店家募集中，苗栗縣18鄉鎮都是客家文化重點發展區，許多店家都有機會參與，縣府鼓勵縣內具稅籍的餐飲、伴手禮、零售商店及民宿業者踴躍參與店家募集，吸引更多遊客到苗栗消費。

苗栗縣政府文化觀光局指出，凡是縣內具有稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者皆可參與，只要拿起手機加入Line好友：@hakka_gov，點選活動聯結，填妥資料，經審查後即可成為指定店，詳情可洽0800-898369。

文觀局客家事務科表示，客委會配合行政院相關振興方案，加碼推出「369浪漫客庄產業振興方案」，透過辦理浪漫客庄旅遊券發放及展售、市集等行銷推廣活動，盼提升客庄消費動能。

浪漫客庄遊將透過數位科技平台發放每人800元電子旅遊券，鼓勵國民前往全台70個客家文化重點發展區的優良餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖店）等指定店消費，至於展售行銷推廣活動將於疫情趨緩後辦理。