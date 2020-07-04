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客委會「浪漫客庄遊」加碼發放800元 店家募集中
行政院客家委員會因應新冠肺炎疫情推出369浪漫客庄產業振興方案，其中「浪漫客庄遊」將透過數位科技平台發放每人800元電子旅遊券，現正進行店家募集中，苗栗縣18鄉鎮都是客家文化重點發展區，許多店家都有機會參與，縣府鼓勵縣內具稅籍的餐飲、伴手禮、零售商店及民宿業者踴躍參與店家募集，吸引更多遊客到苗栗消費。
苗栗縣政府文化觀光局指出，凡是縣內具有稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者皆可參與，只要拿起手機加入Line好友：@hakka_gov，點選活動聯結，填妥資料，經審查後即可成為指定店，詳情可洽0800-898369。
文觀局客家事務科表示，客委會配合行政院相關振興方案，加碼推出「369浪漫客庄產業振興方案」，透過辦理浪漫客庄旅遊券發放及展售、市集等行銷推廣活動，盼提升客庄消費動能。
浪漫客庄遊將透過數位科技平台發放每人800元電子旅遊券，鼓勵國民前往全台70個客家文化重點發展區的優良餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖店）等指定店消費，至於展售行銷推廣活動將於疫情趨緩後辦理。
文觀局長林彥甫表示，苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，鼓勵符合資格的店家踴躍提出申請，成為「浪漫客庄遊指定店」除可收取專案旅遊券款項外，客委會還免費提供LINE SPOT平台露出宣傳行銷，活動詳情可搜尋「客委會浪漫客庄遊」臉書或洽詢免費付費專線0800-898369（每天上午9點至下午5點）。
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