鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回5月30日辭世，享壽85歲，今天告別式，家屬與治喪委員會安排在八德區和平路276巷、重慶街198巷交叉口的空地舉行公祭，由於當地道路狹小，轄區警方早上9時起進行交通管制，重慶街與重慶街198巷口、和平路276巷與重慶街198巷口、重慶街198巷與指玄街口、榮興路與城仔街口禁止通行，周邊道路也有限制單向通行限制，提醒民眾多加注意。

鄭文燦母親邱鄭碧回告別式今天在八德家鄉舉行，早上9時在自宅家祭，10時移往告別式會場舉行公祭儀式，治喪委員會事先採網路報名，已有700個單位團體登記致祭，預估公祭場合將湧入數千人參與，周邊也規畫多處停車空間，以利出席告別式民眾運用。

蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人也將與各部會首長一起參與公祭，治喪委員會安排機關團體公祭、自由獻花，將一路到下午1時40分結束。

八德警方避免交通紊亂，早上9時起至下午2時在告別式會場周邊進行交通管制，禁止車輛進入：重慶街與重慶街198巷口、和平路276巷與重慶街198巷口、重慶街198巷與指玄街口、榮興路與城仔街。

另，重慶街198巷（自大興路往指玄街方向）指玄街（自重慶街198巷往榮興路方向）城仔街（自重慶街198巷往榮興路方向）為單行管制。