快訊

另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣紅茶董事長羅慶士辭世 享壽88歲

聯合報 / 記者巫鴻瑋黃瑞典／新竹即時報導
羅慶士先生為台灣茶界奉獻一生，更積極為客語復振努力。圖／本報系資料照片
羅慶士先生為台灣茶界奉獻一生，更積極為客語復振努力。圖／本報系資料照片

台灣紅茶股份有限公司董事長羅慶士先生傳出於今天（3日）下午辭世，享壽88歲；羅慶士被譽為台灣茶葉界國寶，投身製茶產業超過60歲，見證台灣茶葉國際貿易發展，更是客家三行詩之父，積極保存客家語言文化，一生抱持客家人的堅毅與文人的氣質。

羅慶士投身於製茶產業與專注茶葉國際貿易不遺餘力，參與家族產業後也不斷努力將台灣茶推向世界，70年代當台灣紅茶外銷量萎縮時，正是羅慶士率先拓展日本煎茶的市場，領先業界引進日本煎茶技術，帶動後續台灣蒸菁綠茶外銷日本。

羅氏家族一直是新竹關西重要的製茶大家，從1928年開始便有規模地投入茶葉生產，關西紅茶因此逐漸發展出規模，更在1935年台灣博覽會上入選「全島名物」，而後在1937年台灣紅茶公司正式成立，以製造或收購各種茶葉，經精製、拼堆、包裝等程序大量銷往海外市場。

羅慶士一生見證不同時期台灣茶產業發展，堪稱台灣茶業界國寶，更因他看見客家語言的快速流失，積極復振客家語言文化，他以本身深厚的日本俳句底蘊創造出簡單易懂的客家三行詩，也被譽為客家三行詩之父。

羅氏家族晚間發表聲明，謹表示羅慶士先生精采的一生充滿了茶人的堅持、詩人的浪漫，他生前為產業、文化的努力與堅持，代表了一代茶人，客家人的堅毅與文人的氣質，足堪為現代有志於茶產業的新生代所借鏡。

茶葉 日本 語言

延伸閱讀

四神湯吃甜的？ 客家網友推薦：再加排骨豬腸超好吃

買茶葉幾千人都喝不完 屏東市長、市代會主席涉貪收押

客家季刊「靛花tien faˊ」首發 客家美學變台灣日常

全聯We Sweet Café 7月4日台北開幕 限定珍奶甜點必吃

相關新聞

台灣紅茶董事長羅慶士辭世 享壽88歲

台灣紅茶股份有限公司董事長羅慶士先生傳出於今天（3日）下午辭世，享壽88歲；羅慶士被譽為台灣茶葉界國寶，投身製茶產業超過...

竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，經新竹縣文化局評估不符文化資產價值，因此原先決定進...

166年大園福海宮歷史建築存廢爭議 2派人馬激辯

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告，由於福海宮座落航空城都市計畫...

重溫昔日梯田記憶 桃園大有梯田公園完工將開放

桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，2.1公頃設生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，其中生態梯田重現早...

平鎮金陵路巷弄交通壅塞 一個紅綠燈只能過3、4輛車

桃園市平鎮區金陵路三段273巷遭當地民眾反映，上下班尖峰時段車流量大，日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後...

工研院47週年院慶展出多項新技術 著眼4大科技領域

工研院今天舉辦47週年院慶，副總統賴清德及經濟部長王美花特地前來，一致感謝工研院在台灣產業發展過程中沒有缺席，並表示「5...

影／八德寶貝家園興建最後一哩路 國際大廠暖助窗框塗料

疫情效應募款困難，桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，逐步進入最後內裝階段，但仍...

影／苗栗新購大型復康巴士 首發團上午歡喜出遊

苗栗縣政府斥資千萬元購置的大型復康巴士在5月間交車，今天上午由苗栗縣燭光技能發展協會率先租用，前往嘉南地區展開2天1夜的...

新竹市仲夏藝文季加碼 7場次經典表演邀親子免費共賞

疫情解封，新竹市今年的仲夏藝文季加碼，11日到8月29日推出7場次經典表演活動，包括優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、明...

每月4千元租金補貼8月受理 桃園名額增至1.4萬戶

為減輕租屋族壓力，內政部受理明年度租金補助有變革，不僅放寬申請資格、擴大補助名額並開放2次受理，桃園市住宅發展處指出，桃...

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

台灣自來水股份有限公司為進行桃園區大仁路汰換管線工程，預計6日至22日的每天晚上8點到隔天早上6點（周日除外）進行，總計...

模範攝影勞工堅守崗位 直到唱名叫到他才上台領獎

嘉義市政府今天舉辦109年模範勞工表揚大會，表揚52位模範勞工，照相錄影工會推薦的模範勞工余永裕，今天仍拿著相機在場攝影...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

振興三倍券補助弱勢1千元提前入帳 台東1萬8千餘人受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。