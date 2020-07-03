台灣紅茶董事長羅慶士辭世 享壽88歲

台灣紅茶股份有限公司董事長羅慶士先生傳出於今天（3日）下午辭世，享壽88歲；羅慶士被譽為台灣茶葉界國寶，投身製茶產業超過60歲，見證台灣茶葉國際貿易發展，更是客家三行詩之父，積極保存客家語言文化，一生抱持客家人的堅毅與文人的氣質。

羅慶士投身於製茶產業與專注茶葉國際貿易不遺餘力，參與家族產業後也不斷努力將台灣茶推向世界，70年代當台灣紅茶外銷量萎縮時，正是羅慶士率先拓展日本煎茶的市場，領先業界引進日本煎茶技術，帶動後續台灣蒸菁綠茶外銷日本。

羅氏家族一直是新竹關西重要的製茶大家，從1928年開始便有規模地投入茶葉生產，關西紅茶因此逐漸發展出規模，更在1935年台灣博覽會上入選「全島名物」，而後在1937年台灣紅茶公司正式成立，以製造或收購各種茶葉，經精製、拼堆、包裝等程序大量銷往海外市場。

羅慶士一生見證不同時期台灣茶產業發展，堪稱台灣茶業界國寶，更因他看見客家語言的快速流失，積極復振客家語言文化，他以本身深厚的日本俳句底蘊創造出簡單易懂的客家三行詩，也被譽為客家三行詩之父。

羅氏家族晚間發表聲明，謹表示羅慶士先生精采的一生充滿了茶人的堅持、詩人的浪漫，他生前為產業、文化的努力與堅持，代表了一代茶人，客家人的堅毅與文人的氣質，足堪為現代有志於茶產業的新生代所借鏡。