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竹縣大坪國小育英樓拆不拆？縣府與客委會將進一步協調

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北埔鄉大坪國小育英樓屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，縣府計畫拆除改建。圖／縣府提供
北埔鄉大坪國小育英樓屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，縣府計畫拆除改建。圖／縣府提供

新竹縣北埔鄉大坪國小育英樓因屋齡達50年，已超過耐用年限且耐震力不足，經新竹縣文化局評估不符文化資產價值，因此原先決定進行拆除改建禮堂，卻遭遇地方反對，客委會主委今天表示，不管拆或不拆，都將提供經費保存育英樓文史紀錄。

在地文化工作者及居民表示，大坪國小育英樓對地方來說深具文化意義，因是早期礦工子女在此就讀，所以興建當時是集合全村人力、全校師生到河床搬石頭作為建築地基，對所有大坪國小校友來說都是不可取代的回憶。

根據新竹縣政府說法，原先已經爭取到教育部2800萬元拆除經費，將原地重建新的禮堂空間，提供給大坪國小師生使用，但在地民眾對拆除重建持不同意見，縣府尊重地方聲音，會再將計畫送文化局審查，但如果仍不符合文資保存資格，會改以新建文史館方式保留文史紀錄。

大坪國小校長彭銘君說明，育英樓目前除耐震不足，加上屋頂的木構屋梁及木板有明顯水漬及腐蝕現象，日後恐有坍塌之虞，且屋頂、牆面及梁柱結構材料已老化，即便保留下來進行修繕，後續仍需要頻繁維護，經費來源將是一大負擔。

客委會主委楊長鎮上午在新竹縣長楊文科陪同下前往大坪國小了解狀況，楊長鎮表示客委會對於客家文化保存及校方和民眾意見抱持正面態度，無論是拆除改建或保留，客委會都願提供協助後續保存文史的經費或後續修繕費用。

楊文科則說，考量學校師生安全性，以及整體教育資源，異地重建育英樓將超過該學校教室使用需求量，為避免造成資源浪費，建議育英樓持原設計規畫拆除改建，並將堪用部分盡可能保存，留下當地民眾的回憶。

客委會主委楊長鎮（左前1）在新竹縣長楊文科陪同下，前往大坪國小了解校舍拆除改建計畫。圖／縣府提供
客委會主委楊長鎮（左前1）在新竹縣長楊文科陪同下，前往大坪國小了解校舍拆除改建計畫。圖／縣府提供

新竹 客委會 文化局

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