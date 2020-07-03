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166年大園福海宮歷史建築存廢爭議 2派人馬激辯

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
福海宮管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人昨天在市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人陪同下到市府文化局協調，反對文化局違法重審歷史建築。記者張裕珍／攝影
福海宮管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人昨天在市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人陪同下到市府文化局協調，反對文化局違法重審歷史建築。記者張裕珍／攝影

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告，由於福海宮座落航空城都市計畫區，是否異地重建仍存變數，市府文化局7日將開文資會審議福海宮文資身分引起廟內2派角力，贊成派希望撤銷歷史建築提報，反對派則要求文化局依法公告，雙方今到文化局協調數度激動發言，沒有共識。

市府文化局長邱莊秀美親上火線協調，強調福海宮位在機場第三跑道後端，歷史建築登錄範圍要以內政部都市計畫審議範圍訂定，但定樁進度未定還無法公告，至於7日召開文資會是依據廟方提出異地重建的文資身分審查，「屬例行性審查」，絕無違法。

福海宮供奉輔信王公，是當地重要信仰中心，「飛輦轎、過金火」廟會民俗已被登錄為桃園無形文化資產，但1990年間曾遭祝融，廟方爭取原地保存找來資深匠師重建，木雕、彩繪、泥塑等細節用心，2017年曾申請提報歷史建物獲文資委員認同通過。

不過，福海宮位處航空城計畫蛋黃區，去年起管委會醞釀異地遷廟，引發內部反對聲浪，管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人強調，福海宮早在3年前就被同意登錄為歷史建物，文化局不僅未依法公告，還擬定廢除，是知法犯法，並質疑新的管委會貿然決定異地重建，沒有配套規畫是在踐踏歷史建築價值，也未經過信徒大會決議。

市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人到場聲援，一同舉起「反對違法重審、守護歷史建築」標語；牛認為，福海宮歷史建築遲未公告，與搬與不搬無關，文化局應就文化保存本位思考，儘速確定登錄範圍，陳也說福海宮有其文化路徑，市府應思考歷史建築與航空城計畫雙贏可能性。

管委會主委廖德發、常務監事陳萬金等人也到參與協調會重申管委會立場，特助楊添丁說，去年底已擲筊獲「王公祖」以7比4贊成搬遷，福海宮具有無形文化資產，「從A地到B地一樣不變」，不需要受歷史建築限制，未來搬遷地點已由民航局選定在海軍基地，補償費用足以支應重建，會打造文史走廊陳列歷史軌跡，並強調周邊居民逾9成也要搬遷，若回現址祭祀距離至少5公里，太不方便，王公祖也不希望信徒舟車勞頓。

文化局會後發出5點聲明強調，福海宮通過歷史建築登錄後仍在文化資產審議階段，隨著未來信仰圈消退且如搬遷異地重建，是否仍具文化資產價值，為求慎重，後續將就各次決議及周邊民眾遷移後對祭祀圈的影響，交由文化資產審議會審議，文化局將秉持對於文化資產保存的一貫原則，保持行政中立並以客觀而審慎的態度處理。

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告。記者張裕珍／翻攝
桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告。記者張裕珍／翻攝
福海宮管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人昨天在市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人陪同下到市府文化局協調，反對文化局違法重審歷史建築。記者張裕珍／攝影
福海宮管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人昨天在市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人陪同下到市府文化局協調，反對文化局違法重審歷史建築。記者張裕珍／攝影
福海宮管委會特助楊添丁說，去年底已擲筊獲「王公祖」以7比4贊成搬遷，福海宮具有無形文化資產，「從A地到B地一樣不變」，不需要受歷史建築限制。記者張裕珍／攝影
福海宮管委會特助楊添丁說，去年底已擲筊獲「王公祖」以7比4贊成搬遷，福海宮具有無形文化資產，「從A地到B地一樣不變」，不需要受歷史建築限制。記者張裕珍／攝影
桃園市文化局長邱莊秀美（左）強調市府會保持行政中立，審議福海宮是否仍具文化資產價值一案。記者張裕珍／攝影
桃園市文化局長邱莊秀美（左）強調市府會保持行政中立，審議福海宮是否仍具文化資產價值一案。記者張裕珍／攝影

歷史建築 文化局 文化資產

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