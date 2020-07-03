166年大園福海宮歷史建築存廢爭議 2派人馬激辯

桃園市大園區竹圍福海宮歷史166年香火鼎盛，2017年曾通過文資審查為歷史建築，但尚未公告，由於福海宮座落航空城都市計畫區，是否異地重建仍存變數，市府文化局7日將開文資會審議福海宮文資身分引起廟內2派角力，贊成派希望撤銷歷史建築提報，反對派則要求文化局依法公告，雙方今到文化局協調數度激動發言，沒有共識。

市府文化局長邱莊秀美親上火線協調，強調福海宮位在機場第三跑道後端，歷史建築登錄範圍要以內政部都市計畫審議範圍訂定，但定樁進度未定還無法公告，至於7日召開文資會是依據廟方提出異地重建的文資身分審查，「屬例行性審查」，絕無違法。

福海宮供奉輔信王公，是當地重要信仰中心，「飛輦轎、過金火」廟會民俗已被登錄為桃園無形文化資產，但1990年間曾遭祝融，廟方爭取原地保存找來資深匠師重建，木雕、彩繪、泥塑等細節用心，2017年曾申請提報歷史建物獲文資委員認同通過。

不過，福海宮位處航空城計畫蛋黃區，去年起管委會醞釀異地遷廟，引發內部反對聲浪，管委會委員蔡忠烈、重建主委陳又川等人強調，福海宮早在3年前就被同意登錄為歷史建物，文化局不僅未依法公告，還擬定廢除，是知法犯法，並質疑新的管委會貿然決定異地重建，沒有配套規畫是在踐踏歷史建築價值，也未經過信徒大會決議。

市議員牛煦庭與中原大學設計學院院長陳其澎等人到場聲援，一同舉起「反對違法重審、守護歷史建築」標語；牛認為，福海宮歷史建築遲未公告，與搬與不搬無關，文化局應就文化保存本位思考，儘速確定登錄範圍，陳也說福海宮有其文化路徑，市府應思考歷史建築與航空城計畫雙贏可能性。

管委會主委廖德發、常務監事陳萬金等人也到參與協調會重申管委會立場，特助楊添丁說，去年底已擲筊獲「王公祖」以7比4贊成搬遷，福海宮具有無形文化資產，「從A地到B地一樣不變」，不需要受歷史建築限制，未來搬遷地點已由民航局選定在海軍基地，補償費用足以支應重建，會打造文史走廊陳列歷史軌跡，並強調周邊居民逾9成也要搬遷，若回現址祭祀距離至少5公里，太不方便，王公祖也不希望信徒舟車勞頓。