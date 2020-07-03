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重溫昔日梯田記憶 桃園大有梯田公園完工將開放

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田重現早年大檜溪地區依山開墾水梯田的農村景貌，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田重現早年大檜溪地區依山開墾水梯田的農村景貌，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，2.1公頃設生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域，其中生態梯田重現早年大檜溪地區依山開墾水梯田的農村景貌，綠油油稻田已可見金黃稻穗飽滿垂落，市府工務局19日將辦開園儀式，邀請民眾體驗收割、掌草捆草，場邊還有農特產展銷、米食文化體驗等，歡迎重溫農村記憶。

大有梯田生態公園座落虎頭山風景區西北側山腳、桃園區民富十三街底，早年曾是一大片水梯田，後設置為公墓，2017年完成公墓遷葬後，市府工務局著手復育梯田生態，並以松鼠造型為題，融入全齡式森林遊戲場設計，還打造一處遊客服務中心。

公園內生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域已經完工，生態梯田占地0.2公頃，除了有水梯田、水撲滿及生態池，並設置崁入式復古磨石子滑梯、遊戲沙坑及戲水池，入夜後將推出戶外蚊子電影院及音樂劇場，美好時光區內則設置遊客服務中心、活動餐車，除了提供遊客環境教育課程的諮詢及報名服務，也將供應特色餐飲。

另，森林挑戰區則規畫三代同堂共同使用空間，設置鋼軌滑索、磨石子滑梯、綜合性遊憩區與帶狀挑戰設施，還有適合全齡體健器材、吊床及吊椅休憩區等，設施多元。

市府工務局指出，生態梯田是新闢公園最大亮點，也是全台首座梯田公園，雖然梯田面積不大，但可實際耕種水稻，1年4季皆會有不同變化，將歷經插秧、除草、收割等過程，未來也將安排各項農事體驗，讓公園更富有教育意義。

市府工務局迎接暑假開始，19日的大有梯田生態公園啟用暨稻穗饗宴豐收季，當天將安排有農諺小學堂、收割體驗、掌草捆草、農夫裝扮秀、戲沙尋寶、闖關活動、農特產品展銷、在地米食文化、文創手作、街藝表演，晚上還有蚊子電影院等精彩活動。

桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田重現早年大檜溪地區依山開墾水梯田的農村景貌，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田重現早年大檜溪地區依山開墾水梯田的農村景貌，市府工務局19日將辦開園儀式。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，公園內有森林挑戰區與美好時光區。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，公園內有森林挑戰區與美好時光區。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田占地約0.2公頃。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府在桃園區打造大有梯田生態公園將完工，生態梯田占地約0.2公頃。圖／桃園市工務局提供

生態公園 電影 蚊子

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