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平鎮金陵路巷弄交通壅塞 一個紅綠燈只能過3、4輛車

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市平鎮區金陵路三段273巷於日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後，交通變得更加壅塞。記者高宇震／攝影
桃園市平鎮區金陵路三段273巷於日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後，交通變得更加壅塞。記者高宇震／攝影

桃園市平鎮區金陵路三段273巷遭當地民眾反映，上下班尖峰時段車流量大，日前龍慈路延伸至台66線道路新闢工程部分路段開通後，使當地交通更加壅塞；另外，該路段(東向)巷口設有高壓電桿，也嚴重阻礙交通。桃園市議員舒翠玲今天會同養工處、台電第二次前往會勘，研擬將該處高壓電桿地下化，並將該路段由雙行道改為單行道，減少交通阻塞問題。

舒翠玲指出，該路段原本車流量就大，龍慈路延伸至台66線道路新闢工程都外段開通後，該巷弄成民眾前往台66線的捷徑，於上下班尖峰時段帶來龐大車流，交通更加壅塞。當地里長表示，平日上下班時段，一個紅綠燈只能過3、4輛車。也有住戶反映，路口房屋角及花圃等設施常遭行經車輛撞上損毀。

舒表示，龍慈路延伸工程完工才能真正解決問題，但今年沒有編預算，明年就算編了，施工、徵收、開闢、通車至少要3年以後，評估5年內不可能完成。

桃園市議員舒翠玲及養工處、台電研擬將路口高壓電桿地下化，並將該路段由雙行道改為金陵路往瑩德路(東向)的單行道，以減少交通阻塞問題，讓車流更順暢。

養工處表示，電桿地下化不能單單施作一根電桿，要施作一個範圍，須在金陵路上多處設置變電箱，另外，由於附近沒有高樓大廈配電室，還需另設置高壓電開關，但變電箱加上高壓開關寬度約2.8米，民眾通常無法接受將那麼大的電力裝置設在家門前，推行上有難度。

將請台電初步規畫變電箱位置圖，提供給里長與住戶確認後，預計3個月時間規畫、協調、設計，才能施工；至於巷弄改設單行道，也需交通局研擬，經當地住戶同意施工。

舒翠玲說，將積極推動電桿地下化，養工處於規畫過程中若有需要地方配合，也會盡力與里長協調，解決交通壅塞問題，讓車流更順暢。

住戶反映，路口房屋角及花圃等設施常遭行經車輛撞上損毀。記者高宇震／攝影
住戶反映，路口房屋角及花圃等設施常遭行經車輛撞上損毀。記者高宇震／攝影
該路段(東向)巷口設有高壓電桿，也嚴重阻礙交通。記者高宇震／攝影
該路段(東向)巷口設有高壓電桿，也嚴重阻礙交通。記者高宇震／攝影

台電

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