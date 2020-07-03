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影／八德寶貝家園興建最後一哩路 國際大廠暖助窗框塗料

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市寶貝潛能發展中心陪伴身障孩子成長，並進行藝術治療課程，塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉（右二）今天出席捐贈儀式後也陪伴孩子上課。記者張裕珍／攝影
桃園市寶貝潛能發展中心陪伴身障孩子成長，並進行藝術治療課程，塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉（右二）今天出席捐贈儀式後也陪伴孩子上課。記者張裕珍／攝影

疫情效應募款困難，桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，逐步進入最後內裝階段，但仍差3400萬元工程款，憂心無法在年底完工取得使用執照，國際塗料大廠獲悉愛心響應，將攜手合作夥伴免費替寶貝家園窗框塗裝上色，中心主任陳美谷也盼各界捐助，歡迎捐贈振興三倍券助家園盡早完工。

桃園市寶貝潛能發展中心為擴大服務身障者量能，2013年先籌資買進八德茄苳路一筆土地展開「築家計畫」，2017年起施工興建寶貝家園，由於捐款速度趕不及興建興建速度，工程速度數度停擺，目前主結構完工進入內裝階段，但又碰上疫情募資不易。

塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉說，公司每年都會選定合適社福團體善盡企業社會責任，有同事求學時曾到寶貝潛能發展中心當志工，平時即關注到中心正在打造寶貝家園，因此決定運用自家粉體塗料，並攜手信嘉鋁業協助將寶貝家園所有門窗塗裝上色，也盼藉此拋磚引玉，能有更多企業或善心人士響應，支持寶貝家園早日完工。

阿克蘇諾貝爾此次主要捐贈Interpon D高耐候粉體塗料，業者指出，此類產品須透過靜電槍噴塗於工件上再進行高溫烘烤，不加溶劑也可避免廢水產出，相對一般塗料來的環保，之後門窗塗裝也將配合寶貝家園地中海風的設計，以藍白色調為基礎打造。

塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉、信嘉鋁業經理李建良今天也受桃園寶貝潛能發展中心邀請進行捐贈儀式，還參與中心藝術治療課程陪伴身障學童創作，氣氛溫馨。

陳美谷回贈感謝狀給廠商代表，並提到寶貝家園總興建經費6580萬元，近年經籌資興建進入最後裝潢、水電階段，就差最後一哩路，中心院生現以0到6歲孩童為主，32人已滿額，未來將擴大收15歲以上院生至90人，目標在寶貝家園打造烘焙坊或商店，培訓院生職業技能，鼓勵身障生早點融入社會與人群，也減輕長期在機構的照養負擔。

桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉（左）與信嘉鋁業經理李建良（右）出席捐贈儀式，將協助寶貝家園塗裝門窗工程。記者張裕珍／攝影
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，塗料廠阿克蘇諾貝爾業務總經理趙勉（左）與信嘉鋁業經理李建良（右）出席捐贈儀式，將協助寶貝家園塗裝門窗工程。記者張裕珍／攝影
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
桃園市寶貝潛能發展中心在八德區打造「寶貝家園」，從2017年起募資興建迄今，目前已經進入最後內裝階段。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供

身障者 諾貝爾 疫情

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