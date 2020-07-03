影／苗栗新購大型復康巴士 首發團上午歡喜出遊

苗栗縣政府斥資千萬元購置的大型復康巴士在5月間交車，今天上午由苗栗縣燭光技能發展協會率先租用，前往嘉南地區展開2天1夜的藝術學習之旅，「首發團」上午從縣府歡喜出發，在發射禮炮的熱鬧氣氛中啟程；苗栗縣迄今已有29輛復康巴士，這輛大型復康巴士也是全台第5輛，提供縣內身障團體租用，大幅解決身障朋友出遊不便的困擾。

縣內以往沒有專屬的大型復康巴士，身障朋友集體出遊、參訪必須靠志工背上、背下遊覽車，或向外縣市租借大型復康巴士，但不一定能借得到，相當不便；縣府為提升身障者交通接送服務，去年爭取衛福部補助公益彩券回饋金493萬多元，並自籌600萬元，共斥資1093萬5000元購置這輛大型復康巴士，今年5月4日交車啟動營運，提供縣內身障朋友載送服務。

苗栗縣大型復康巴士車身繪有苗栗吉祥物「貓裏喵」，另一側有慢城蝸牛、慢魚圖案，兼具行銷苗栗觀光特色的功能，車內設置一般乘客座椅21個、輪椅座位6個，還有12個折疊座椅，車身並設有輪椅升降系統，方便身障者乘坐輪椅上下車。

燭光技能發展協會規畫南部2日遊，率先租用大型復康巴士，並由旅行社工作人員提供服務，今天上午開心地從縣府出發，實際體驗車內的各項身障服務設施。

協會理事長胡桂英說，縣內終於有了自己的大型復康巴士，她很開心能和會員「搶頭香」出遊，本想在縣內附近旅行，但想一想還是決定往外縣市跑，要讓外地人也知道苗栗縣有這麼漂亮的大型復康巴士。