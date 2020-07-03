新竹市仲夏藝文季加碼 7場次經典表演邀親子免費共賞

疫情解封，新竹市今年的仲夏藝文季加碼，11日到8月29日推出7場次經典表演活動，包括優人神鼓、FOCA福爾摩沙馬戲團、明華園戲劇團、紙風車劇團、台灣特技團及舞鈴劇場等，市長林智堅說，所有場次皆免費入場，歡迎大家趁暑假來新竹看好戲、住飯店、嘗美食。

市府今天安排優人神鼓演出，並由林智堅與優人神鼓劉若禹藝術總監敲鑼為仲夏藝文季揭幕，林智堅說，2015年開始推出仲夏藝文季以來，累積超過12萬人次觀賞，成為夏季最受歡迎的藝文盛事，今年規畫比前2年更多場次的表演，提供熱愛藝術表演的年輕人舞台，也為親子帶來精彩演出。

文化局指出，仲夏藝文季首場11日在大湳雅公園安排優人神鼓的《時間之外》，18日在香山行政大樓安排FOCA福爾摩沙馬戲團演出《躍動台灣》，將傳統雜技藝術結合歌曲、肢體及舞蹈等表演。

25日在天公壇公園由明華園戲劇團帶來喜劇《皇上有喜》，8月1日在南寮漁港由紙風車劇團帶來精采劇碼《巫頂看世界》，非常適合親子一起來體驗，激發孩子的創意及想像力。

8月8日在普天宮由台灣特技團帶來特技表演《愛麗pu的奇境夢遊》，以雜技為主體，加入舞蹈、戲劇元素，是難得的傳統特技雜耍劇，22日在香山天后宮由舞鈴劇場帶來《奇幻旅程》，29日在關新公園由FOCA福爾摩沙馬戲團壓軸演出《馬戲派對》，運用貨櫃屋結構的構想與馬戲棚結合，創作出獨特的舞台空間。