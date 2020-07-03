每月4千元租金補貼8月受理 桃園名額增至1.4萬戶

為減輕租屋族壓力，內政部受理明年度租金補助有變革，不僅放寬申請資格、擴大補助名額並開放2次受理，桃園市住宅發展處指出，桃園租金補貼名額從1萬戶提高至1萬7千戶，其中1萬4千戶將自8月4日至8月底開放第1次申請，最高月領4千元租金補貼。

內政部受理租金補貼行之有年，以往7、8月由縣市政府受理申請，內政部今年調整時間與資格，全台總申請名額從6萬件增加至12萬件，另放寬設籍限制，申請人只要有租賃契約即可向租賃住宅所在地縣市主管機關申請，不受戶籍限制，並將申請人所得上限從最低生活費1.5倍提升至2.5倍，讓更多單身或結婚的上班族家庭都有機會申請。

桃園市住宅發展處指出，內政部今年也將受理租金補貼改為2次，主要是因過去有民眾錯過時間而申請不到補助，因此今年8月受理第1次，第2次時間未定預計落在明年初，由於這幾年桃園市租金補貼1萬戶，但實際受理都會「超額」，須與內政部公文往返多次才能全額滿足，隨著今年度全台增額，桃園租金補貼名額也一口氣增至1萬7千戶。

今年度租金補貼也與去年度首度試辦的單身青年及鼓勵婚育租金補貼合併，在桃園租屋者只要每人每月平均所得低於3萬8203元，申請人家庭成員均無自有住宅、每人每年動產限額低於22萬5000元、非住宅之不動產限額低於540萬元，若為單身且未滿40歲者，每戶每月可補助3200元、單身40歲以上或非單身有家庭者為每月4000元。

除了8月4日起受理租金補貼，另也同步受理自購住宅貸款利息補貼最高貸款額度210萬元、年限20年，桃園市名額693戶，以及修繕住宅貸款利息補貼最高貸款額度80萬元、年限15年，桃園市名額365戶，這2項利息補貼申請人家庭成員家庭年所得低於133萬元、每人每月平均所得低於5萬3484元、非住宅不動產限額低於540萬元等。

住宅發展處提醒為配合防疫措施，受理期間民眾可盡量採線上申請https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline或採郵寄方式，臨櫃送件則須帶申請人身分證、戶口名簿影本或一個月內全戶戶籍謄本、租賃契約書、申請人郵局存摺影本，以及租賃住宅建物第二類謄本或所有權狀影本，向市府住宅發展處或各區公所遞件，詳情可洽桃園市政府住宅發展處03-3324700轉5。