注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

台灣自來水股份有限公司為進行桃園區大仁路汰換管線工程，預計6日至22日的每天晚上8點到隔天早上6點（周日除外）進行，總計施工12天，將有800戶受影響於夜間停水，市府經發局提醒民眾預先儲水備用，工期結束後也將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

市府經發局指出，此次施工停水範圍在桃園後站的大仁路與桃鶯路口至和平路1441巷口沿線的單號側一帶。停水時間為6日至22日的每天晚上8點至隔天早上6點，以夜間停水為主，但期間碰上周日（12日、19日）將全天恢復供水。

市府經發局提醒民眾，最好提前在停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

若恢復供水後，如仍無水時，民眾可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。