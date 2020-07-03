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模範攝影勞工堅守崗位 直到唱名叫到他才上台領獎

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
余永裕今天仍堅守崗位，在台下為所有得獎者拍照。記者卜敏正／攝影
余永裕今天仍堅守崗位，在台下為所有得獎者拍照。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府今天舉辦109年模範勞工表揚大會，表揚52位模範勞工，照相錄影工會推薦的模範勞工余永裕，今天仍拿著相機在場攝影、為大家服務，他坦言近20年攝影業變化太大，從傳統底片到數位相機，唯有不斷精進自己，才能跟上社會進步。

市長黃敏惠、議長莊豐安及多名議員都到場，感謝52名模範勞工，及各行各業辛苦的無名英雄，因為大家堅守崗位，持續發揮所長、創新打拼，國家社會經濟發展才能持續進步。

48歲的余永裕，從事攝影業已20多年，不僅取得國家照相技術士證照，並曾獲得嘉義市22屆桃城美展攝影首獎，今天他持續站在台下為所有得獎者拍照，直到叫到他的名字才上台領獎。

余永裕說，面對科技更新、社會進步，各行各業都必須精進自己技能、與時俱進，像他讀書時學習攝影，不僅要買昂貴攝影器材，拍照要買底片丶拍完洗照片都要不少錢，拍照過程，每張照片都在燒錢，要學會攝影真的要花費不少成本。

他說，現在數位攝影，讓每個人都能夠快速方便拍照，洗相片的人越來越少，但他經常遇到民眾反應，數位磁碟壞軌，過去拍的照片從此消失丶讀不到，建議拍照後除了多做備份，也可將重要照片洗出來作紀念。

嘉義基督教醫院護理師陳冠分，從事護理工作31年，這次也獲頒模範勞工。記者卜敏正／攝影
嘉義基督教醫院護理師陳冠分，從事護理工作31年，這次也獲頒模範勞工。記者卜敏正／攝影
余永裕今天仍堅守崗位，在台下為所有得獎者拍照。記者卜敏正／攝影
余永裕今天仍堅守崗位，在台下為所有得獎者拍照。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安頒獎表揚模範勞工余永裕。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安頒獎表揚模範勞工余永裕。記者卜敏正／攝影

數位攝影 嘉義

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