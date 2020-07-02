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桃園公民會館座落精華區 使用率低民代大嘆「可惜」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區公民會館座落桃園市區精華地段，但實際辦理活動或展覽場次不多。記者張裕珍／攝影
桃園區公民會館座落桃園市區精華地段，但實際辦理活動或展覽場次不多。記者張裕珍／攝影

桃園區公民會館座落桃園市區精華地段，前身為國民黨桃園區民眾服務站，經捐贈給市府後著手翻新，於2017年底啟用，不過，1年外借展覽、活動不到10次，有時甚至閉館不開放，在地議員不分藍綠都要求市府應積極活化。

桃園市政府新聞處今年接手公民會館營運，新聞處長詹賀舜坦言，公民會館確實使用率偏低，上半年又碰上疫情封館。6月重新開放後，已邀集地方開會討論並著手研究報告，預計9月完成研究報告，年底前著手辦理轉型活動。

3層樓高的公民會館位於桃園區中華路，距離桃園火車站不到5分鐘腳程，鄰近統領百貨、in 89統領影城、77藝文町等商業或藝文空間。2017年經市府翻新後，主要開放辦理展覽、研習活動，但會館周邊汽、機車停車空間少，不僅民間單位租借運用的意願不高，市府局處機關也不愛。

市議員黃家齊認為公民會館座落老城區，是站前重要精華地帶，由於周邊有大廟景福宮、關帝廟等信仰中心以及77藝文町等歷史建物，也有許多小吃美食，建議將公民會館作為導覽中心，並巧思運用故事串連，相信可引起在地人共鳴，也達到活用目的。

「沒有展覽、活動的時候，建築物就空在那，太可惜！」市議員黃婉如也認為，公民會館多規畫靜態展覽使用，空間利用太過貧乏，應作為多元性表演空間，開放年輕人使用，最好不要收費，或是引入DIY手作主題活動，吸引更多人踏進會館。

詹賀舜說，公民會館啟用以來即是以親近民眾為主旨，由於地處精華地段，未來將維持場地租借功能，開放活動或策展，另觀察站前以年輕族群活動居多，未來目標結合戶外空間辦理不同主題市集或快閃店，或與站前商圈協會合作，定期辦理特色活動。

再來，公民會館正好位於站前商圈中心點，距離火車站不遠，市府新聞處未來活化也希望營造旅遊中心概念，以公民會館為導覽起始點，預計9月份完成研究報告，年底前將著手辦理轉型活動，帶動站前人潮。

桃園區公民會館座落桃園市區精華地段，但實際辦理活動或展覽場次不多。記者張裕珍／攝影
桃園區公民會館座落桃園市區精華地段，但實際辦理活動或展覽場次不多。記者張裕珍／攝影

火車站 快閃 疫情

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