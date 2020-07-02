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法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
2010年的黑色LEXUS。圖／桃園分署提供
2010年的黑色LEXUS。圖／桃園分署提供

行政執行署桃園分署7月7日預計法拍多輛汽車、不動產，包括2014年出廠的賓士車外，這次還有1戶19樓的A7合宜住宅，因屋主欠繳綜合所得稅才遭法拍，且經鑑價1坪不到20萬元，估計將會很搶手，不動產部分還有凶宅、一般住宅，甚至有中壢區1處佔地近500坪的「幸福市場」也要拍賣。

桃園分署表示，下周二早上10點將於富國路100號拍賣，當天包括7輛車，其中1輛2014年的黑色賓士車號APA-9191附1把鑰匙，車主為某生技公司欠稅遭查扣，因車況良好詢問度很高，另有1輛2010年的黑色LEXUS。

當天下午3點，在桃園分署中正路1195號拍賣58筆不動產，其中1戶19樓建物是A7合宜住宅，因鄰近機場捷運A7體育大學站，加上2房附有地下1樓平面車位，生活機能佳，拍定後隨即點交，是法拍市場的稀有物件。

據了解，A7合宜宅屋主先前因有不動產交易，卻利用人頭分散所得，未依法繳納綜合所得稅才被查扣，經分署人員送交鑑價1坪不到20萬元，估計下周法拍可能會有不少人爭相競標。

桃園分署也說，位於中壢區的「幸福市場」因所有人過世，生前有遺產稅問題，這次會以底價2140萬元，做第4拍特別變賣中減價，換算而市場面積492坪，換算每坪只要4.3萬元。

而當天除法拍車輛、不動產部分還有凶宅、一般住宅，以及半自動堆高機、水冷扇、55吋液晶螢幕及印表機等物，詳細可上桃園分署網站查詢。

A7合宜住宅1戶19樓將法拍，包括2房及地下平面車位，預計會很搶手。圖／桃園分署提供
A7合宜住宅1戶19樓將法拍，包括2房及地下平面車位，預計會很搶手。圖／桃園分署提供
2014年的黑色賓士車號APA-9191附1把鑰匙。圖／桃園分署提供
2014年的黑色賓士車號APA-9191附1把鑰匙。圖／桃園分署提供
中壢區幸福市場這次會以底價2140萬元，做第4拍特別變賣中減價。圖／桃園分署提供
中壢區幸福市場這次會以底價2140萬元，做第4拍特別變賣中減價。圖／桃園分署提供

法拍 機場捷運 合宜住宅

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