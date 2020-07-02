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國門最難看地標 國2甲線天空斷橋700米

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
交通部國2甲線「天空斷橋」（見圖）工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線施工順利，銜接「天空斷橋」段工程仍「卡住」。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」（見圖）工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線施工順利，銜接「天空斷橋」段工程仍「卡住」。記者曾增勳／攝影

交通部國2甲線「天空斷橋」工程延宕至今邁入第9年，被大園人視為「國門最難看地標」，高公局第一新建工程處施工2年來，銜接台15線施工進皮順利，但是其中銜接國2「天空斷橋」段工程卻「卡住」，高公局第一新工處今天下午表示，國2甲線約2公里工程，由於居間銜接「天空斷橋」約700公尺工程，要等桃園航空城用地完成區段徵收施工，全程通車最快預定2023年6月。

11年前，交通部為解決國2大園交流道、大園中正東路塞車，規畫興建國2甲快速道，自大園交流道延伸至台61線4公里高架路，2011年完成國2甲「天空斷橋」後，因地方抗爭，路線更迭、工程延宕7年後，在市長鄭文燦力爭國2甲線縮短為自「天空斷橋」至台15線2公里工程定案，2018年5月選前才由當時行政院賴清德動工至今。

高公局第一新工處長陳澤仁表示，國2甲線銜接大園交流道「天空斷橋」2公里工程，分2部分施工，目前銜接台15線一般徵收及公有地約1.3公里工程，施工順利，預定明年1月間完工。

另外銜接國2大園交流道「天空斷橋」的700公尺工程，牽涉桃園航空城用地部分，由於部分地主反對租用，目前僅完成小部分用地租用，施工單位將先進行高架橋基礎，該段工程總共將興建36座高架橋基礎，工程施工將等明年4月航空城區段徵收完成後啟動，工程預定最快2023年6月完成後通車。

交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段工程趕工（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段工程趕工（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段部分高架道路工程硬體完成（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段部分高架道路工程硬體完成（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段工程趕工（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影
交通部國2甲線「天空斷橋」工程被大園人視為「國門最難看地標」，高公局銜接台15線高架段工程趕工（見圖），施工進度順利，預定明年4月完成。記者曾增勳／攝影

斷橋 航空城 區段徵收

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