真難堪！看到老舊路燈就知「到新竹縣」

新竹縣長楊文科今天前往湖口鄉，參加地方建設座談會，湖口鄉公所反映湖口地區路燈老舊，成為民眾「到新竹縣」的辨識方法，過去還曾發生路燈倒塌壓壞車的國賠案件，楊文科也允諾，將與立委林為洲、林思銘等人，協助向中央爭取經費改善。

楊文科表示，縣府重視民眾的心聲與建議，不管大、小事，均會在3個月內回報處理狀況，除了湖口鄉，也會一一舉辦13鄉鎮市座談會，傾聽在地意見，使縣府施政更接地氣。他也說明近2年投注湖口鄉的建設超過30億元，各項建設如交通、湖口文小非營利幼兒園、衛生所新建工程等，也清除了暫置鄉內1586公噸垃圾。

湖口鄉公所公用事業管理所長湯國增表示，台一線新竹縣路段路燈已使用30多年，路燈老舊斑駁，過去也曾發生路燈倒塌，被害人申請國賠的案例，且鄰近的桃園市、新竹市均有新穎路燈，竟成為另類的辨識地標。楊文科獲知後，也感到震驚，允諾與立委林為洲、林思銘爭取改善。

另外，也有代表指出湖口工業區週邊的中華公園、蘭州公園、勝利村運動公園及漢陽路與光復路間的綠地，常有外籍移工及民眾聚集烤肉、在人行道騎乘機踏車，影響環境衛生和通行安全。楊文科指示由湖口警方成立專案小組，召集縣府勞工、環保、交旅等處，先行勸導一周，若未改善就開罰，杜絕亂象。