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夏日賞蓮有出國Fu 桃園蓮花季暑假周周有活動

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開。圖／桃園市農業局提供

國內疫情趨緩，桃園市政府陸續恢復辦理大型活動，桃園蓮花季將是解封後第一波桃園境內大型活動，蓮花園休閒農業區將自5日起至8月30日舉行多場農事體驗、一日遊行程，每個周末還有劇團、演唱會等精彩演出，特別的是，有6個農場仿造國外拍照景點營造打卡亮點，不用出國一樣享受得到異國風情，也為今年蓮花季創造趣味話題。

桃園蓮花季已經連辦廿多年，是每年盛夏桃園的農業觀光盛事，觀音蓮花園休閒農業區內有百葉蓮、建蓮、大賀蓮、香水蓮與子時蓮等品種，自6月以來陸續盛開，目前花況已達7、8成，休區理事長黃永林說，「蓮花剛開時最漂亮」，上周端午連假已湧入數萬人造訪，光是他的向陽農場單日就來了3千人，紛紛爭睹蓮花美麗風采。

桃園蓮花季今年碰上疫情，本規畫縮小規模、化零為整辦理，隨著疫情趨緩，市府農業局決定恢復往年型態，自7月5日起至8月30日在觀音蓮花園休閒農業區登場，每個周末都安排系列活動，市長鄭文燦也希望吸引國旅人潮，搶攻三倍券、農遊券商機。

市府農業局下午特別請來正妹換上異國裝扮走秀，宣傳6處農場營造的國際蓮花園主題活動，像是來到青林農場就像置身印尼峇里島，或到荷竹農場則可看到宛如泰國紅蓮花海美景，其他還有法式風情花園、日式風格鳥居參道、巴西亞馬遜雨林大王蓮田、越南河內西湖蓮花池與神似澳洲墨爾本莫內湖等場景，希望緩解民眾無法出國之愁。

桃園蓮花季周周都有精彩活動，7月5日開幕「花遊世界國際蓮花園」，將邀請芬蘭嚕嚕米人偶與大朋友小朋友見面，當天還有桃園西瓜節瓜王爭霸戰、7月11日「客家文化古婚禮」體驗客家傳統婚禮習俗、7月12日「花現觀音親子童遊」、7月18至19日「火燄蟲客家說演團」、7月25日「荷田野餐美食宴」、7月26日有「瘋原Band」活動。

8月1日舉行街頭藝人嘉年華、8月2日紙風車劇團演出、8月8至9日則推出農事體驗周、8月15日一心戲劇團表演、8月16日親子寫生嘉年華」、8月22日原林舞集表演、8月23日紙風車劇團表演、8月29至30日則舉辦暑假最後壓軸活動好客音浪演唱會。

市府副秘書長邱俊銘說，桃園蓮花季不只現場提供各式花田及景點外，今年也別出心裁與饗賓集團的「果然匯」餐廳合作，從7月1日起聯手推出特色蓮花蔬食餐點，「果然匯」將運用在地蓮花食材製作9道蓮花餐點，讓更多民眾能品嘗到蓮花滋味。

「桃園蓮花季是疫情解封的第一場大活動！」鄭文燦說，蓮花季精彩節目活動連發，先前他也曾去體驗站上「大王蓮」，相當有趣，打算找總統蔡英文一起來體驗。

市府農業局長郭承泉說，今年度的蓮花季期間規畫一系列精采的活動及網美打卡景點，市府也特別配合蓮花季活動，全新改造遊客熱門打卡景點「擎雨步道」，讓民眾彷彿來到日本姆明谷公園；也有瓜果長廊的設置，營造遊客休憩打卡的特色景點。

為吸引更多遊客造訪，桃園蓮花季活動期間來打卡，就有機會抽超搶手任天堂Switch遊戲主機，詳情可上官方網站，或臉書搜尋官方網站「觀音區蓮花園休閒農業區-2020桃園蓮花季」。

桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩，也可購買特產伴手禮。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩，也可購買特產伴手禮。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開，是網美打卡亮點。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開，是網美打卡亮點。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季有6處農場營造國外打卡亮點，不用出國就能看到國外美景。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季有6處農場營造國外打卡亮點，不用出國就能看到國外美景。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩，可體驗異國風情。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，市長鄭文燦歡迎大家來玩，可體驗異國風情。記者張裕珍／攝影
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開，還有大王蓮可乘坐體驗。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季暑假登場，休閒農業區內蓮花陸續盛開，還有大王蓮可乘坐體驗。圖／桃園市農業局提供

疫情 婚禮 鄭文燦

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