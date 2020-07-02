八德公托中心暨興豐親子館開幕 今起招45名幼兒

桃園市八德區八德公托中心暨興豐親子館今天開幕，市長鄭文燦表示，這是桃園第12處公托中心，將從今天下午兩點起招生45名，出生滿2月未滿2歲的兒童，打造友善育兒環境。

鄭文燦表示，八德公托中心暨興豐親子館是運用舊有八德市代表會，把閒置空間及設施活化，一樓作為公托中心、二樓是調解委員會、三樓為興豐親子館、四樓是八德家庭服務中心，目前已全數啟用。桃園市目前已設置15處親子館、12處公設民托嬰中心及9處社區公共托育家園，未來將於八德區再增設2處公設民營托要中心、1處親子館。

鄭文燦補充，公托中心遴選的營運廠商，無論是學校或社團單位，都具有合格保育人員資格，無論是發展幼兒知覺、情緒、團體互動方面或設施設備等都很完善，向家長呼籲可以放心把孩子帶到這裡，他表示，未來將在有限的空間裡，如社宅、閒置空間等設置公托中心，他說，桃園的私托中心與保母簽約率都超過9成，公托中心也設置了10幾個，在托育公共化政策上落實得相當順利。

八德興豐親子館以「樹屋」為設計主軸，館內更規畫「0至2歲嬰幼兒專區」與「2至6歲混齡主題區」，讓孩子在學習時能有家長的陪伴，另針對不同需求的孩子，館內也有提供教學玩具、圖書等，希望以多元化的活動，增進親子間的互動交流，鄭文燦則說，希望讓年輕的新手父母，能帶著孩子多到親子館遊玩，親子共學共遊，培養好感情。