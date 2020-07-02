聽新聞
test
0:00 / 0:00
中央再編4200億前瞻預算 鄭文燦：疫情後帶動台灣經濟
立法院今天早上三讀通過前瞻計畫後續4年籌編同意案，將再續編4200億元，也代表蔡政府2016年上任後，特別預算舉債超過1兆元；桃園市長鄭文燦下午受訪回應表示，很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，他認為台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來，現在最重要的是拚經濟、拚投資、拚建設與拚就業。
鄭文燦說，前瞻計畫由8年改為4年1期，第1期的前瞻計畫效果已經浮現，許多縣市的基礎建設，包括從軌道建設到治理計畫到數位建設等，都獲得中央很大的支持，他也期許第2期的前瞻計畫，也能發揮公共建設帶動內需的效果，並在疫情之後提升台灣的經濟成長率。
鄭也提到，事實上很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來，全力拚經濟、拚投資、拚建設與拚就業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言