快訊

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央再編4200億前瞻預算 鄭文燦：疫情後帶動台灣經濟

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
立法院今天早上三讀通過前瞻計畫後續4年籌編同意案，將再續編4200億元。桃園市長鄭文燦下午受訪回應表示，很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，他認為台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來。記者張裕珍／攝影
立法院今天早上三讀通過前瞻計畫後續4年籌編同意案，將再續編4200億元。桃園市長鄭文燦下午受訪回應表示，很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，他認為台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來。記者張裕珍／攝影

立法院今天早上三讀通過前瞻計畫後續4年籌編同意案，將再續編4200億元，也代表蔡政府2016年上任後，特別預算舉債超過1兆元；桃園市長鄭文燦下午受訪回應表示，很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，他認為台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來，現在最重要的是拚經濟、拚投資、拚建設與拚就業。

鄭文燦說，前瞻計畫由8年改為4年1期，第1期的前瞻計畫效果已經浮現，許多縣市的基礎建設，包括從軌道建設到治理計畫到數位建設等，都獲得中央很大的支持，他也期許第2期的前瞻計畫，也能發揮公共建設帶動內需的效果，並在疫情之後提升台灣的經濟成長率。

鄭也提到，事實上很多國家在疫情後都擴大了公共支出，規模都比台灣大10倍以上，台灣也必須在疫情之後把整個經濟帶起來，全力拚經濟、拚投資、拚建設與拚就業。

疫情 鄭文燦

延伸閱讀

港版國安法生效 鄭文燦歡迎港人移居台灣

港區國安法實施 鄭文燦：歡迎港人來台居住

桃園農博環教園區7月開放 周末50組露營6日報名

不織布大廠 增熔噴布產線啟用 王美花：過濾效果99%以上

相關新聞

夏日賞蓮有出國Fu 桃園蓮花季暑假周周有活動

國內疫情趨緩，桃園市政府陸續恢復辦理大型活動，桃園蓮花季將是解封後第一波桃園境內大型活動，蓮花園休閒農業區將自5日起至8...

八德公托中心暨興豐親子館開幕 今起招45名幼兒

桃園市八德區八德公托中心暨興豐親子館今天開幕，市長鄭文燦表示，這是桃園第12處公托中心，將從今天下午兩點起招生45名，出...

中央再編4200億前瞻預算 鄭文燦：疫情後帶動台灣經濟

立法院今天早上三讀通過前瞻計畫後續4年籌編同意案，將再續編4200億元，也代表蔡政府2016年上任後，特別預算舉債超過1...

72歲導護志工游徐玉蘭 默默守護學生通學安全30年

新竹縣目前共有606名導護志工，為感謝導護志工付出，新竹縣政府表揚108名績優導護及15名導護老師，其中年資最長的導護志...

「一生一世」未受青睞 火炎山保安林命名結果出爐

苗栗縣火炎山編號1314土砂捍止保安林有名字了！林務局新竹林區管理處首度為轄內的保安林舉辦命名活動，結果「火炎山」受到民...

桃園農博環教園區7月開放 周末50組露營6日報名

桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，...

疫情解封竹市無障礙微旅行開跑 身障者來玩桃竹苗

為鼓勵行動不便身障者及其照顧者一起出門旅遊，新竹市府社會處2017年開辦無障礙微旅行，今年委託多扶旅行社規劃6條友善無障...

民代因應社會需求 推作文指導、心理諮詢秒殺

政治為民服務千百樣態，苗栗縣近來迭有創新，評估社會需求，縣議員黎煥強於國中教育會考前推作文指導，時代力量苗栗黨部推免費心...

影／拱天宮放頭旗 白沙屯媽9天8夜進香之旅揭開序幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天8夜徒步進香，即將在7月5日凌晨登轎出發，昨天深夜11時許完成「放頭旗」儀式，執事人員...

周末輕旅行／大溪月眉祕境 4大必遊景點

來桃園逛大溪老街，除品嘗美食外，還有什麼所在可以一遊？在地店家達文西瓜藝文館老闆黃建義說，當地月眉地區有大溪人的私房祕境...

桃園旅遊住1晚送1日遊 電子旅遊券發中獎簡訊

桃園市加碼的500元電子旅遊券，4萬人中獎名單前晚出爐，即日起可使用到9月底，業者期待能發揮消費乘數效果。市府觀旅局也配...

不織布大廠 增熔噴布產線啟用 王美花：過濾效果99%以上

不織布大廠敏成公司增設熔噴不織布產線，未來每日可生產9公噸不織布供應國內需求，經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦等人昨天參加...

熱門新聞

台中捷運綠線今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。