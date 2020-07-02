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72歲導護志工游徐玉蘭 默默守護學生通學安全30年

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
導護志工游徐玉蘭因家中子女都就讀二重國小，因此加入人手不足導護志工行列，一做就是30多年。圖／新竹縣政府提供
導護志工游徐玉蘭因家中子女都就讀二重國小，因此加入人手不足導護志工行列，一做就是30多年。圖／新竹縣政府提供

新竹縣目前共有606名導護志工，為感謝導護志工付出，新竹縣政府表揚108名績優導護及15名導護老師，其中年資最長的導護志工是二重國小72歲的游徐玉蘭，30多年來持續保護學生上學安全，游徐玉蘭表示，若身體健康允許，想一直做下去。

縣長楊文科表示，感謝各校導護志工及老師，一直以來協助學校執行上下學交通導護，守護孩子通學安全，7月3日將在北埔麻布山林舉行頒獎典禮。

導護志工游徐玉蘭年輕時從事鐵工業，由於家中子女都就讀二重國小，因此加入人手不足導護志工行列，一做就是30多年，「擔任志工非常快樂！」游徐玉蘭表示，這麼多年看著孩子打招呼從「阿姨」變「阿婆」，做志工所投入時間及心力，不能輕易用金錢衡量，在身體健康的情況下，想一直做下去，繼續看見孩子笑容。

獲選績優導護老師代表的新豐國中學務主任邱垂斌，負責學校協調與排定志工及校內教師的交通導覽輪值，自接手此工作後一年多來，每天7點前到校，協助警衛、志工、教師導護工作，無論晴雨天一直默默守護學生。

邱垂斌表示，交通導護不是學校老師義務性工作，看到老師如此辛勞，他也自我要求一起執行，每天看到學生開心道早安，是一早起床活力來源，由於鄉下馬路較寬，車速容易過快，希望用路人經過校門口時放慢車速，讓學生安全無虞上課去。

新豐國中也榮獲今年新竹縣交通安全教育評鑑第一名，邱垂斌表示，在學校老師的努力下，將交通安全宣導教育融入學科，像是在國文課教朱自清《背影》時，就呼籲學生不能穿越鐵道，數學課時也教學生算內輪差，以寓教於樂方式，教導學生一輩子受用知識。

獲選績優導護老師代表的新豐國中學務主任邱垂斌，希望用路人經過校門口時放慢車速，讓學生安全無虞上課去。圖／新竹縣政府提供
獲選績優導護老師代表的新豐國中學務主任邱垂斌，希望用路人經過校門口時放慢車速，讓學生安全無虞上課去。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科

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