「一生一世」未受青睞 火炎山保安林命名結果出爐

苗栗縣火炎山編號1314土砂捍止保安林有名字了！林務局新竹林區管理處首度為轄內的保安林舉辦命名活動，結果「火炎山」受到民眾的支持，以最高票獲得命名，「火炎山保安林」名稱從此將取代新竹林管處「1314」編號保安林。

新竹林管處辦理火炎山的保安林命名活動，6月20日上午在火炎山山徑1.3公里處舉行宣傳活動及山徑巡禮，命名活動還結合網路投票，票選至6月30日截止，林管處今天上午公布票選結果，「火炎山」之名贏得7成選票，雀屏中選。

新竹林管處林政課指出，這次保安林命名參與票選的人數共567人，結果「火炎山保安林」獲得397票 (70.02%)、「火炎山土砂捍止保安林」86票 (15.17%)、「一生一世土砂捍止保安林」61票 (10.76%)，其他名稱總計23票 (4.06%)。

林政課表示，「火炎山保安林」得票率最高，顯示民眾對1314號保安林與火炎山地形環境的連結最有感，新竹林管處依票選結果將編號第1314號保安林定名為「火炎山保安林」。

居住在火炎山山腳下的苗栗縣民邱細亮每天都會到火炎山山徑報到，他說「火炎山是我成長的地方，地名就是火炎山，因此用這個名字最貼切！」

這次命名引起不少網友討論，巧合的是火炎山保安林正巧編號是1314，一些人覺得「一生一世」很適合，但票選結果只有61票居第三名。

林政課指出，新竹林管處轄區北從新北市烏來一路向南延伸至苗栗縣苑裡鎮，從淡水河以南至大安溪以北共有94個編號的保安林，面積達6萬多公頃，種類分別有水源涵養、土砂捍止、飛砂防止、防風、風景、墜石防止等6類保安林，這次命名的第1314號保安林位於苗栗縣三義、苑裡交界，屬於「土砂捍止保安林」，區內地形特徵發達，是全