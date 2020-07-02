快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一生一世」未受青睞 火炎山保安林命名結果出爐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣火炎山編號1314土砂捍止保安林有名字了！林務局新竹林區管理處首度為轄內的保安林舉辦命名活動，結果「火炎山」受到民眾的支持，以最高票獲得命名，「火炎山保安林」名稱從此將取代新竹林管處「1314」編號保安林。

新竹林管處辦理火炎山的保安林命名活動，6月20日上午在火炎山山徑1.3公里處舉行宣傳活動及山徑巡禮，命名活動還結合網路投票，票選至6月30日截止，林管處今天上午公布票選結果，「火炎山」之名贏得7成選票，雀屏中選。

新竹林管處林政課指出，這次保安林命名參與票選的人數共567人，結果「火炎山保安林」獲得397票 (70.02%)、「火炎山土砂捍止保安林」86票 (15.17%)、「一生一世土砂捍止保安林」61票 (10.76%)，其他名稱總計23票 (4.06%)。

林政課表示，「火炎山保安林」得票率最高，顯示民眾對1314號保安林與火炎山地形環境的連結最有感，新竹林管處依票選結果將編號第1314號保安林定名為「火炎山保安林」。

居住在火炎山山腳下的苗栗縣民邱細亮每天都會到火炎山山徑報到，他說「火炎山是我成長的地方，地名就是火炎山，因此用這個名字最貼切！」

這次命名引起不少網友討論，巧合的是火炎山保安林正巧編號是1314，一些人覺得「一生一世」很適合，但票選結果只有61票居第三名。

林政課指出，新竹林管處轄區北從新北市烏來一路向南延伸至苗栗縣苑裡鎮，從淡水河以南至大安溪以北共有94個編號的保安林，面積達6萬多公頃，種類分別有水源涵養、土砂捍止、飛砂防止、防風、風景、墜石防止等6類保安林，這次命名的第1314號保安林位於苗栗縣三義、苑裡交界，屬於「土砂捍止保安林」，區內地形特徵發達，是全

台著名的惡地景觀代表區域，全區涵蓋國有林大安溪事業區第1、2、3、4林班及大湖事業區72林班，總面積約619公頃，希望透過這次命名活動拉近民眾與保安林的距離與認識，並彰顯火炎山特殊地景價值，可說具有指標意義。

新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。圖／新竹林管處提供
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影
新竹林管處為苗栗縣火炎山編號「1314」保安林辦命名票選活動，結果「火炎山」之名最受山友、民眾支持。記者胡蓬生／攝影

新竹 苗栗縣

延伸閱讀

三義幸福巴士通車 前3月免費搭

三義火炎山生態教育館 獲環境教育場所認證

火炎山1314號土砂捍止保安林 林管處請大家來命名

阻保安林傾倒廢棄物 花蓮林管處出招科技監控建功

相關新聞

影／拱天宮放頭旗 白沙屯媽9天8夜進香之旅揭開序幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天8夜徒步進香，即將在7月5日凌晨登轎出發，昨天深夜11時許完成「放頭旗」儀式，執事人員...

72歲導護志工游徐玉蘭 默默守護學生通學安全30年

新竹縣目前共有606名導護志工，為感謝導護志工付出，新竹縣政府表揚108名績優導護及15名導護老師，其中年資最長的導護志...

「一生一世」未受青睞 火炎山保安林命名結果出爐

苗栗縣火炎山編號1314土砂捍止保安林有名字了！林務局新竹林區管理處首度為轄內的保安林舉辦命名活動，結果「火炎山」受到民...

桃園農博環教園區7月開放 周末50組露營6日報名

桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，...

疫情解封竹市無障礙微旅行開跑 身障者來玩桃竹苗

為鼓勵行動不便身障者及其照顧者一起出門旅遊，新竹市府社會處2017年開辦無障礙微旅行，今年委託多扶旅行社規劃6條友善無障...

民代因應社會需求 推作文指導、心理諮詢秒殺

政治為民服務千百樣態，苗栗縣近來迭有創新，評估社會需求，縣議員黎煥強於國中教育會考前推作文指導，時代力量苗栗黨部推免費心...

周末輕旅行／大溪月眉祕境 4大必遊景點

來桃園逛大溪老街，除品嘗美食外，還有什麼所在可以一遊？在地店家達文西瓜藝文館老闆黃建義說，當地月眉地區有大溪人的私房祕境...

桃園旅遊住1晚送1日遊 電子旅遊券發中獎簡訊

桃園市加碼的500元電子旅遊券，4萬人中獎名單前晚出爐，即日起可使用到9月底，業者期待能發揮消費乘數效果。市府觀旅局也配...

不織布大廠 增熔噴布產線啟用 王美花：過濾效果99%以上

不織布大廠敏成公司增設熔噴不織布產線，未來每日可生產9公噸不織布供應國內需求，經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦等人昨天參加...

竹市第45萬人誕生 房車摃丸送到家

新竹市5年多來人口增加1萬8千多人，出生率居全國第5，0至14歲比率17.02%居全國第1，人口數也突破45萬人，市長林...

三義幸福巴士通車 前3月免費搭

苗栗縣三義慢城幸福巴士昨天通車，共有4條路線取代原有的社區巴士，提供鄉民搭乘，也方便遊客暢遊多處景點，有助於三義觀光發展...

抗議航空城評點補償不公 企業主怒吼

桃園航空城區段徵收正進行地上物協議價購，航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞等10餘人昨天在舊大園國中會場前，舉白布條抗議市...

熱門新聞

雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」

台中捷運綠線今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門

台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。