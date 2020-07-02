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無障礙微旅行開跑 6條友善路線玩遍桃竹苗

中央社 / 新竹市2日電

為鼓勵行動不便身障者與照顧者出門旅遊，新竹市政府社會處舉辦「無障礙微旅行」，今年提供6條友善旅遊路線，帶身障者與照顧者一起走訪桃竹苗。

新竹市政府社會處長李季縈今天透過新聞稿表示，「無障礙微旅行」邁入第4年，6至10月委託旅行社規劃6條友善無障礙旅遊路線，包括人氣景點新竹動物園、新竹縣新埔金漢柿餅、內灣和北埔老街、桃園市大溪老茶廠、苗栗縣秘境功維敘隧道和七里香森林等。

李季縈指出，今年的首發團已在6月出團，參加的團員都是第一次報名無障礙微旅行，其中56歲謝大哥與44歲楊大哥，因身障讓他們少有機會出遊，這次「無障礙微旅行」是他們多年來初嚐旅遊的滋味。

楊大哥透過新聞稿分享，許多人意外受傷或生病成為身障者後，就把自己封閉起來、不跟外界交流，「無障礙微旅行」推廣的共融生活是絕佳的體驗機會，鼓勵身障朋友走出家門感受世界。

社會處表示，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明者即可免費申請參加「無障礙微旅行」，並以還未參加過的身障者優先，每人可以享一名陪同者出遊，詳情可洽社會處身心障礙福利科。

身障者 新竹 旅行社

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