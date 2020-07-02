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桃園農博環教園區7月開放 周末50組露營6日報名

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，露營活動6日開放報名。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，露營活動6日開放報名。記者張裕珍／攝影

桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，推出周末露營、番薯村實境解謎、星光草地音樂會、沿海小旅行等，還將邀來紙風車劇團演出，市長鄭文燦今現身宣傳，表示6日中午開放報名50組露營，將抽出3組入住豪華露營車，相信是解封後的最好戶外活動選擇。

市府環保局於7月25日起至8月16日在農博環教園區推出來去農博野一夏」系列活動，自，為提前暖身，17日至23日將先在SOGO中壢店6樓舉辦「夢幻露營實境秀」，網美系露營場景中將安排Show Girl與民眾互動，歡迎大家把握夏日時光到農博園區遊玩。

鄭文燦說，農博閉幕後場地轉型成新屋農博環境教育園區，既有6處館舍都保留下來，為一處多元化環教基地，可舉辦環境教育、展覽、露營、生態探索冒險、音樂會等活動，今年環保局規畫系列活動有露營、市集、音樂會等，歡迎大小朋友親近大自然。

市府環保局長呂理德說，農博園區首露活動限量50組，將在7月6日中午12時開放報名，報名成功50組中將再抽出3組幸運兒免費入住豪華露營車，7月25日露營活動當天，還有大型實境解謎遊戲，解開3關謎題就有50元現金券，可到於在地小農與園區周邊店家組成的「野一夏市集」消費，還有大型滑梯水池、星光草地音樂會等活動。

鄭文燦也說，除了一系列戶外活動，紙風車劇團7月19日也在新屋有演出，希望大家能參與，給予歷經火災燒毀倉庫的紙風車劇團實質鼓勵，另同樣位於沿海的觀音蓮花季也在7月登場，他認為桃園城鄉距離短，1個小時內就能抵達，多到桃園玩是好選擇。

新屋農博環教園區首露活動時間為7月25日至7月26日，加碼周末露營活動分別為8月1日至8月2日、8月15日至8月16日，總計3場，每場名額皆為50組。「來去農博野一夏」活動將統一在7月6日中午12時於ACCUPASS網站 https://www.accupass.com/go/xinwu01 開放報名，額滿截止。活動詳情上桃園市政府環保局網站或Facebook「新屋農博環境教育園區」粉絲專頁查詢。

桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，市長鄭文燦等人今天宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，市長鄭文燦等人今天宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，市長鄭文燦等人今天宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，市長鄭文燦等人今天宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會落幕後轉型環境教育園區，隨著疫情解封，7月起終於對外開放，市府環保局在暑假規畫「來去農博野一夏」系列活動，市長鄭文燦等人今天宣傳。記者張裕珍／攝影
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露營 農博 音樂會

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