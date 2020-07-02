疫情解封竹市無障礙微旅行開跑 身障者來玩桃竹苗

為鼓勵行動不便身障者及其照顧者一起出門旅遊，新竹市府社會處2017年開辦無障礙微旅行，今年委託多扶旅行社規劃6條友善無障礙旅遊路線，除竹市知名景點，還包含竹縣的新埔金漢柿餅、內灣和北埔老街、桃園市大溪老茶廠、苗栗縣秘境功維敘隧道和七里香森林，希望身障者也能與照顧者一同外出，增加與他人的互動。

社會處長李季縈表示，今年6條旅遊路線景點竹市部分除有香山賞蟹步道、東大飛行公園、新竹綠園道外，還加入超人氣景點「新竹動物園」，全新改造的動物園以友善動物、保留歷史回憶、生命教育為三大核心，感覺熟悉又充滿驚喜。今年的旅遊路線遍布桃竹苗，首發團已在上月出團。

李季縈說，今年的首發團團員都是首次參加無障礙微旅行，其中，56歲的謝忠義有肢障輕度，44歲楊忠鑫有肢障重度，身障讓他們很少有機會出遊，這次微旅行讓初嘗多年來不曾體驗的出遊滋味。

社會處表示，許多人意外受傷或生病成為身障者，就自我封閉不與外界交流，無障礙微旅行推廣的共融生活是絕佳的體驗機會，更可以最自然的視角親身體驗這幾年市府無障礙建設的成果，目前全台疫情解封，市府也請多扶旅行社做好防範措施，讓參加的身障者能安心體驗。