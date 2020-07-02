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民代因應社會需求 推作文指導、心理諮詢秒殺

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
今年國中教育會考前，苗栗縣議員黎煥強結合高中老師陳怡君在服務處推一對一會考作文指導，獲得熱烈回響。圖／黎煥強提供
今年國中教育會考前，苗栗縣議員黎煥強結合高中老師陳怡君在服務處推一對一會考作文指導，獲得熱烈回響。圖／黎煥強提供

政治為民服務千百樣態，苗栗縣近來迭有創新，評估社會需求，縣議員黎煥強於國中教育會考前推作文指導，時代力量苗栗黨部推免費心理諮詢，都獲得熱烈回響，報名都秒殺。

時力苗栗黨部6月12日辦理首場免費心理諮商，第2場將於7月10日登場，時力縣議員曾玟學指出，黨部規畫心理諮詢服務時，發現苗栗縣沒有心理師公會，也沒有民間立案的心理諮商所，因此與專業心理師合作，首推報名秒殺，也顯示民眾的心理衛生迫切需求。

時力苗栗黨部指出，心理諮詢內容包括親子互動、夫妻婚姻、人際關係、工作壓力、心理狀態、生涯發展，

透過與心理師對話過程，提供「初步」問題解決方向、認識心理健康資訊為主，如需自我認識、長期探索、醫療診斷或對目前狀況需長期深入討論者，將提供社區心理衛生機構供參考，諮詢時間每人20分鐘，採預約制，電話037-465009。

業務服務人員對諮詢者身分，及諮詢內容保密，如諮詢過程中得知依法需進行通報事項，如自殺、自傷、傷人、家暴、性侵、兒少保等事項，將由黨部協助責任通報，請求社政或醫療資源協助。

另外，今年國中會考前夕，黎煥強在服務處結合國立竹南高中老師陳怡君，5月初推出一對一會考作文指導，黎煥強說，苗栗縣會考成績不如同區的新竹縣市，作文是苗栗學生相對弱項，因此盡一分心力，他的高中老師陳怡君也有同感，2場考生作文指導秒殺報名。

至於苗栗縣政治為民服務普遍還有法律諮詢，黎煥強、縣議員陳光軒、張淑芬、陳品安服務處，及時力苗栗黨部等都有規畫，且供不應求，苗栗地方法院發言人宋國鎮認為「很多民眾不知道司法程序運作！」，又與生活息息相關，才會有「市場」需求。

宋國鎮說，50歲以上民眾除非是法律相關科系，否則進入社會，幾乎與法律成為絕緣體，陌生造成的恐懼，也是詐騙集團動輒假冒警察、檢察官辦案「恫嚇」，詐騙民眾任由詐騙，因此必須加強宣導，充實大眾法律知識。

國中教育會考 苗栗縣 詐騙集團

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