民代因應社會需求 推作文指導、心理諮詢秒殺

政治為民服務千百樣態，苗栗縣近來迭有創新，評估社會需求，縣議員黎煥強於國中教育會考前推作文指導，時代力量苗栗黨部推免費心理諮詢，都獲得熱烈回響，報名都秒殺。

時力苗栗黨部6月12日辦理首場免費心理諮商，第2場將於7月10日登場，時力縣議員曾玟學指出，黨部規畫心理諮詢服務時，發現苗栗縣沒有心理師公會，也沒有民間立案的心理諮商所，因此與專業心理師合作，首推報名秒殺，也顯示民眾的心理衛生迫切需求。

時力苗栗黨部指出，心理諮詢內容包括親子互動、夫妻婚姻、人際關係、工作壓力、心理狀態、生涯發展，

透過與心理師對話過程，提供「初步」問題解決方向、認識心理健康資訊為主，如需自我認識、長期探索、醫療診斷或對目前狀況需長期深入討論者，將提供社區心理衛生機構供參考，諮詢時間每人20分鐘，採預約制，電話037-465009。

業務服務人員對諮詢者身分，及諮詢內容保密，如諮詢過程中得知依法需進行通報事項，如自殺、自傷、傷人、家暴、性侵、兒少保等事項，將由黨部協助責任通報，請求社政或醫療資源協助。

另外，今年國中會考前夕，黎煥強在服務處結合國立竹南高中老師陳怡君，5月初推出一對一會考作文指導，黎煥強說，苗栗縣會考成績不如同區的新竹縣市，作文是苗栗學生相對弱項，因此盡一分心力，他的高中老師陳怡君也有同感，2場考生作文指導秒殺報名。

至於苗栗縣政治為民服務普遍還有法律諮詢，黎煥強、縣議員陳光軒、張淑芬、陳品安服務處，及時力苗栗黨部等都有規畫，且供不應求，苗栗地方法院發言人宋國鎮認為「很多民眾不知道司法程序運作！」，又與生活息息相關，才會有「市場」需求。

宋國鎮說，50歲以上民眾除非是法律相關科系，否則進入社會，幾乎與法律成為絕緣體，陌生造成的恐懼，也是詐騙集團動輒假冒警察、檢察官辦案「恫嚇」，詐騙民眾任由詐騙，因此必須加強宣導，充實大眾法律知識。